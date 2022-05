Le Musée des enfants rouvre ses portes

Le Port et son bateau, le Marché, l’Autobus pakistanais, le Théâtre ainsi que le Petit Café, entre autres, sont de nouveau accessibles aux familles. Le Studio, où les jeunes peuvent faire du bricolage, est lui aussi rouvert aux visiteurs.

Ça fait deux ans que mon petit-fils me demande quand on va aller au Musée des enfants , lance une grand-maman accompagnant ce dernier.

« J’ai cinq petits-enfants : la première a 19 ans, alors ça fait 19 ans que je fréquente les musées avec mes petits-enfants. C’est très important. » — Une citation de Une grand-maman visitant le musée avec son petit-fils

Le Petit Café est de nouveau accessible aux visiteurs du Musée des enfants. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Pour les enfants, c’est toujours de belles opportunités de faire des sorties. C’est excitant et ça change de la routine quotidienne , renchérit un papa de passage avec sa famille.

Bien que le Musée des enfants soit ouvert depuis 1989, il s’agit pour certains de leur première visite. Ma petite-fille a quatre ans. Elle n’est jamais venue. Elle n’a pas eu beaucoup d’expérience, en deux ans, avec tout ce qui était fermé , ajoute une femme visitant l’aire de jeux avec la fillette.

Un environnement « sécuritaire »

De légères modifications ont été apportées à certaines zones et activités interactives, comme l’ajout de stations de désinfection pour assurer la sécurité des visiteurs.

Par ailleurs, les familles doivent se procurer un billet horodaté pour accéder au musée. Trois périodes d’une durée d’environ deux heures sont proposées. La désinfection et le renouvellement des jouets sont effectués entre chaque bloc.

On a pris beaucoup de temps à rouvrir pour être certain d’avoir un environnement d’apprentissage de jeu sécuritaire pour les petits et leurs familles , souligne la directrice des expositions pour le MCHMusée canadien de l'histoire , Julie Leclair. Les tout-petits aiment jouer et toucher à l’espace qui les entoure.

La directrice des expositions pour le Musée canadien de l’histoire, Julie Leclair. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Un nouveau passeport propose également une nouvelle série d’activités cherche et trouve avec des autocollants.

Une cure de rajeunissement retardée

Le Musée des enfants conserve toutefois le même visage qu’il avait avant la pandémie. Les travaux de rajeunissement du musée annoncés en 2018, qui devaient être finalisés pour 2021, ont été mis sur pause à cause de la COVID.

En 2019, l’équipe du MCHMusée canadien de l'histoire avait consulté des experts et des familles pour remodeler l’aire pour enfants. Le personnel affecté à la tâche est maintenant de retour à la table de travail.

Le contexte n’est plus le même après une pandémie, alors on prend le temps de consulter des spécialistes en santé pédiatrique [et] nos parents, pour voir avec quoi ils sont confortables , fait valoir Mme Leclair.

« Ça [le nouveau Musée des enfants] ne sera pas avant 2026, c’est certain. C’est un grand espace et on veut le faire comme il faut. » — Une citation de Julie Leclair, directrice des expositions pour le MCH

Le MCHMusée canadien de l'histoire profite de la réouverture du Musée des enfants dans sa forme actuelle pour évaluer ce qui fonctionne toujours, ou pas, auprès des visiteurs, petits et grands.

Avec les informations de Kevin Sweet