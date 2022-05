Avec un déficit de 52,2 millions $, le TDSB s’invite dans la campagne électorale

Le déficit estimé à 52,2 millions de dollars inclut des pertes financières structurelles accumulées au fil des ans (36 millions $), ce à quoi s'ajoute le coût de la pandémie, a précisé M. Brown.

Je demande en particulier le remboursement de toutes les dépenses liées à la pandémie encourues par le conseil scolaire ces deux dernières années, de financer entièrement le plan de redressement du TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto lié à la pandémie ainsi que le rétablissement du financement de la stabilisation des effectifs , a détaillé M. Brown lors d'une conférence de presse, mercredi après-midi.

Le recours aux économies et aux coupures - notamment d'emplois et de programmes - sera inévitable dans un tel contexte financier, a-t-il prévenu en demandant aux partis d'intervenir rapidement : La stabilité est plus urgente que jamais dans nos écoles .

Sans appuis de la province, le plan de redressement réparti sur trois ans imposerait des économies s'élevant à 12 millions de dollars la première année, puis de 20 millions annuellement pour les deux années suivantes.

Joanne Abdalla, élève de l'école publique Winchester à Toronto, apprend à jongler lors d'une activité sur les arts circassiens. Photo : Esteban Cuevas / CBC

Son appel à une meilleure prise en compte de l'éducation dans les mois à venir s'est doublé d'une critique sur le piètre financement provincial des écoles ces dernières années.

Le TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto s'est surpassé pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel, puisant dans ses réserves lorsque le ministère ne voulait pas financer les classes à effectifs réduits et d'autres coûts liés à la pandémie , a affirmé Alexander Brown dès l'introduction de son discours.

Il a également rappelé que sous le gouvernement Ford, le conseil scolaire qu'il préside a dû composer avec des subventions provinciales allégées chaque année.

« Je suis là aujourd'hui pour demander aux partis de s'engager à mieux soutenir le TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto et les conseils scolaires de la province afin que nous puissions continuer à soutenir l'apprentissage, la santé mentale et le bien-être des élèves de l'Ontario. » — Une citation de Alexander Brown, président du TDSB conseil scolaire public anglais de Toronto

Le futur budget du Conseil public anglais de Toronto doit être voté le 29 juin.

D'ici là, le TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto organise des assemblées publiques virtuelles sur le budget et invitent les membres de la communauté à poser leurs questions et partager leurs commentaires.

Une assemblée virtuelle se tiendra le 19 mai à 13 h et à 19 h.