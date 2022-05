19 M$ pour Internet haute vitesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le député de Dubuc, François Tremblay, la députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, l'adjoint parlementaire du premier ministre et responsable du dossier Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, et la vice-présidente de Digicom, Christine Marion.

Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney