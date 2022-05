Le NPD déplore le manque de soutien pour prévenir le suicide en Saskatchewan

Doyle Vermette affirme avoir demandé plus d'actions de la part du gouvernement de la Saskatchewan au cours des 21 dernières sessions à l’Assemblée législative.

Ses appels n’ont cependant pas abouti, car les membres du gouvernement n’ont pas appuyé sa demande pour la création de ce comité spécial.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley, affirme qu’un comité contrôle déjà le plan provincial de prévention de suicide; Pillars for Life.

« À travers cette approche, les gens peuvent donner leurs avis et nous informer des manquements et où ils veulent voir plus de soutien de la part du gouvernement de la Saskatchewan. »