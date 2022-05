Caribou : les Innus de Pessamit veulent envoyer une mise en demeure à Québec

Le Conseil des Innus de Pessamit demande notamment au gouvernement d’inscrire immédiatement le projet d’aire protégée Pipmuakan au registre des aires protégées du Québec. Il s’agit d’un dossier que la communauté met de l’avant depuis plusieurs années.

Le chef Bryan Mark (assis, en noir) a pris la parole lors de cette audience spéciale pour revendiquer la création d’une aire protégée pour protéger Atik, le caribou forestier. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

En tout respect pour les membres de la Commission, l’heure n’est plus aux discussions mais à l’action. Il y a une réelle urgence d’agir pour la protection du Nitassinan et de Minashkuau-atiku, un animal sacré pour le peuple innu. Il est question ici de notre identité, de notre culture, de notre territoire, et de nos droits. Nous exigeons le respect et allons agir en conséquence , déclare le chef de Pessamit, Jean-Marie Vollant.

Une vidéo et une pétition circulent aussi pour demander la création d’une aire protégée sur le Pipmuakan, une partie du territoire ancestral innu situé au nord-ouest de la communauté.

Après sept arrêts dans différentes villes de la province, c'est la première fois que la Commission sur les caribous forestiers se rend dans une communauté autochtone. En avril dernier, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) déplorait que la commission ne propose pas de consultation spécifique pour les Premières Nations, ce qui a mené à la consultation à Pessamit.

Une audience spéciale s'est tenue à Pessamit pour entendre le point de vue des Innus sur la Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Des appuis de la nation innue

Plusieurs représentants de la nation innue s’étaient déplacés pour la consultation publique de la Commission, dont les chefs Réal McKenzie de Matimekush-Lac John, Jean-Charles Piétacho d’Ekuanitshit, Guy Mestenapéo de Pakua Shipu et Réal Tettaut de Nutashkuan.

Le chef Bryan Mark a également pris la parole lors de cette audience spéciale pour revendiquer la création d’une aire protégée pour protéger Atik, le caribou forestier. Il demande qu’aucune des deux stratégies proposées ne soit adoptée, les jugeant catastrophiques pour la survie des caribous.

La commission qui se penche sur la protection du caribou présente deux scénarios hypothétiques. Le premier condamnerait 3 des 12 hardes de caribous de la province, alors que le second entraînerait des pertes d’emplois et de retombées pour l’industrie forestière.

Le conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a également réagi au passage de la Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard à Pessamit, en dénonçant le manque de crédibilité du mandat et l’absence de légitimité des commissaires.

ITUMInnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam tient à rappeler qu’il ne participera pas à la commission et qu’il consacre ses efforts à travailler sur le développement d’une aire protégée Minashkuau-Atiku, qui signifie caribou des bois, indique le conseil de bande par communiqué.

Ces démarches sont appuyées par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). Par communiqué, le chef Ghislain Picard rappelle que les Premières Nations connaissent mieux que quiconque leurs territoires [...]. Il est temps que la province de Québec le réalise et en tienne compte.

Des aînés de la communauté de Pessamit se sont déplacés pour participer à la consultation publique de la commission. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Fin des audiences publiques

Sans faire davantage de commentaires, les commissaires soutiennent qu'ils ont entendu deux discours très opposés lors de leur passage sur la Côte-Nord. Ils laissent entendre que leurs recommandations commencent à se dessiner.

Mardi soir, près de 200 personnes se sont déplacées à l'Hôtel Le Manoir à Baie-Comeau pour la dernière audience publique de la commission. Parmi eux, des dizaines de travailleurs forestiers étaient présents pour tenter de sauver leurs emplois.

Le rapport de la Commission est attendu cet été, mais ce sera le gouvernement du Québec qui décidera quelle stratégie est adoptée pour la gestion des populations de caribous et de son habitat.

Avec la collaboration de Camille Lacroix et Zoé Bellehumeur