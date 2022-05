Début du vote par anticipation en Ontario : ce qu’il faut savoir

Les électeurs et électrices de l’Ontario peuvent se rendre dès jeudi aux bureaux de vote de leur circonscription électorale de 10 h à 20 h. Cette année, le vote par anticipation dure 10 jours contre 5 aux dernières élections provinciales en 2018. Ce type de vote se termine le 28 mai.

Plus de 500 lieux de vote par anticipation seront ouverts durant cette période. Il est également possible de voter par la poste en faisant une demande de trousse de vote avant le 27 mai. La demande de trousse de vote par la poste est accessible depuis le 4 mai.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

De plus, Élections Ontario affirme travailler de concert avec le bureau du médecin-hygiéniste en chef pour assurer la santé et la sécurité de son personnel et des électeurs.

Il y a quelques mesures qu’on a adoptées telles que le port du masque, la distanciation physique, la distribution des désinfectants pour les mains et l’installation des plexiglas , explique Lynn Wong, porte-parole de l’agence.

Le port du masque n’est cependant pas obligatoire pour voter.