Romance en ligne : des femmes auraient été victimes d’escroquerie

Un homme de la région de Waterloo, en Ontario, qui a été reconnu coupable d'avoir escroqué plusieurs femmes de plus de 150 000 $ il y a une quinzaine d'années, fait à nouveau l'objet d'accusations de fraude.

En 2006, Jivesh Jagota a été surnommé le Casanova en ligne et reconnu coupable d'avoir escroqué une douzaine de femmes de la région, selon le quotidien Waterloo Region Record.

Les crimes suivaient un modus operandi similaire : Jagota rencontrait des femmes sur le site de rencontres Plenty of Fish et leur soutirait des milliers de dollars, souvent en se faisant passer pour un avocat, un résident en médecine ou un étudiant universitaire, peut-on lire dans le quotidien.

À l'époque, il avait été condamné à une peine de trois ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'article du quotidien « Waterloo Region Record » à propos de Jivesh Jagota, publié en 2006. Photo : capture d'écran d'archives de la bibliothèque publique de Kitchener

Aujourd'hui, Jagota est accusé d’avoir escroqué une femme de Woodstock. Il lui aurait soutiré un 6800 $ en 2015.

La police de Woodstock a confirmé avoir reçu un rapport de fraude en avril 2016 et avoir arrêté Jagota environ six ans plus tard, en janvier 2022.

Long délai

Une femme, nommée Anna, affirme avoir fréquenté Jagota entre mars 2019 et avril 2020. Elle ajoute avoir embauché un détective privé après avoir eu des doutes sur l’homme. Ce détective aurait ensuite découvert qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre Jagota, mais qu’il était toujours en liberté. Ce détective aurait ensuite poussé la police à arrêter Jagota.

CBC News garde le nom complet d'Anna confidentiel pour des raisons de sécurité. Radio-Canada fait de même.

Je veux qu'il rende des comptes , a-t-elle déclaré.

L'avocat de Jagota, Nick Cake, a déclaré à CBC que son client avait récemment pris connaissance d'un mandat d'arrêt non exécuté contre lui. Jagota a été libéré du poste par l'officier en charge après s'être rendu , a déclaré Me Cake dans un courriel.

L'affaire suit son cours au tribunal et tout commentaire sur les faits allégués ne serait pas approprié pour le moment , a-t-il ajouté.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée au tribunal.

Un avocat du nom de Jay

Anna affirme elle aussi être une victime du Casanova en ligne . Selon elle, il affirmait être un avocat du nom de Jay Singh. Ils se sont rencontrés sur le site de rencontre Plenty of Fish, ont pris un café et ont immédiatement sympathisé, dit-elle.

Les choses sont allées très vite , dit Anna. Je pense qu'il m'a dit qu'il m'aimait probablement au troisième rendez-vous, et je l'ai cru.

Pendant qu'ils étaient ensemble, Anna a dit qu'elle lui avait donné environ 9550 dollars, pensant qu'il utilisait cet argent pour développer son cabinet d'avocat, préparer sa maison à la vente et lui acheter une bague de fiançailles. Elle pensait qu'ils construisaient une vie ensemble, dit-elle.

Mais en janvier 2020, Anna a compris que quelque chose n'allait pas. Ils ne passaient jamais de longs week-ends ou de vacances ensemble. Elle a tenté de le trouver sur le site Web du Barreau de l'Ontario, sans succès.

En avril, Anna a décidé de tout arrêter. Elle lui a demandé de rembourser l’argent et de cesser de la contacter.

Anguille sous roche

Il n'était pas n'importe qui pour moi. J'avais prévu de vivre avec cet homme , dit-elle.

Même si Anna a demandé au Casanova en ligne de cesser de la contacter, elle décide de creuser davantage l'affaire. Elle a engagé un détective privé. Celui-ci a rapidement trouvé que Jay Singh était en fait Jagota.

Anna a ensuite cherché à en savoir plus à propos de l’homme. Elle a trouvé le reportage du Record de 2006. Il décrivait en gros une escroquerie similaire à celle que j'avais vécue.

Dupées

Peu après, Anna a trouvé un profil sur Plenty of Fish qui présentait une photo de son ancien petit ami. Ce profil avait été mis en ligne par quelqu’un qui voulait avertir les femmes du site Web à ne pas sortir avec lui.

Grâce à ce profil, elle est entrée en contact avec d'autres femmes qui avaient toutes fréquenté le même homme. Elles sont toutes convaincues qu’il s’agissait de Jagota même s’il se présentait sous différentes fausses identités. Deux d'entre elles ont déclaré à la CBC qu'elles l'avaient rencontré sur Plenty of Fish alors qu'il utilisait le nom de Robert Rhio Singh.

Ensemble, le groupe de femmes a engagé un deuxième détective privé, qui a découvert le mandat non exécuté à Woodstock pour la fraude présumée de 2015. Grâce aux médias sociaux, les femmes ont réussi à déterminer où vivait Jagota et l'ont signalé à la police à Hamilton - où il résidait - et à la police de Woodstock, a déclaré Anna.

Interrogé sur la situation, un porte-parole de la police de Hamilton a confirmé que les enquêteurs de Woodstock ont demandé l'aide du service pour un mandat non exécuté. Ils ont exécuté le mandat le 5 janvier 2022, a précisé le porte-parole.

Action civile en cours

Aujourd'hui, Anna a récupéré une partie de l'argent qu'elle affirme avoir donné à Jagota, mais elle intente une action civile pour récupérer le reste.

Sa déclaration, déposée le 9 avril 2021, indique qu'après leur rupture, Jagota a envoyé à Anna six chèques pour un total de 4098 dollars, mais qu'elle lui devrait encore 5473 dollars, plus les frais de retrait bancaire. Elle demande également des dommages et intérêts.

Dans une déclaration de défense, Jagota a dit qu'il n'avait accepté qu'un prêt de 5500 dollars d'Anna, qu'il aurait depuis remboursé intégralement. La déclaration reconnaît que Jagota et Anna se sont rencontrés en ligne et qu'il a utilisé le nom de Jay Singh, mais que cela était dû à des préoccupations professionnelles concernant sa vie privée .

La déclaration de la défense indique également que la relation entre Jagota et Anna a été de courte durée sans attentes substantielles à long terme de part et d'autre .

CBC a contacté le parajuriste Joseph Kazubek, qui représente Jagota dans l'affaire civile impliquant Anna, pour obtenir des commentaires. Il a répondu à CBC dans un courriel que leur position est que l'accusation d'Anna est inexacte et sans fondement , mais a refusé de parler davantage pour le moment.

Romance en ligne et escroquerie

Les arnaques de ce type ne sont pas rares, selon le Centre antifraude du Canada.

Entre 2019 et 2021, les montants obtenus par ces arnaqueurs a plus que doublé au pays, passant de près de 26,2 millions de dollars à 64,6 millions de dollars. 17,8 millions de dollars ont déjà été perdus en raison de ces arnaques au premier trimestre de 2022.

Jeff Horncastle, porte-parole, a déclaré que ces escroqueries ont toujours existé, mais qu'Internet leur a permis de se développer. Il a ajouté qu'un grand nombre de ces escroqueries se produisent sans aucune rencontre en personne, sur la base d'amitiés virtuelles.

Je pense que [la pandémie] a également joué un rôle important, car les gens ont pu rechercher davantage de compagnie en ligne , a déclaré M. Horncastle, agent intérimaire des communications et de la sensibilisation des clients du centre.

Il est beaucoup plus facile d'empêcher une escroquerie de se produire qu'il ne l'est de récupérer son argent après coup, a-t-il ajouté. Lorsque vous sortez avec quelqu'un, ajoute-t-il :

Ne partagez pas d'images personnelles en ligne.

Ne donnez pas d'argent à une personne que vous n'avez jamais rencontrée et n'investissez pas avec elle.

N'acceptez pas les demandes d'amis de personnes que vous ne connaissez pas.

Faites attention à qui vous partagez vos images, surtout les photos intimes.

Quant à Anna, elle estime que les sites de rencontre doivent être mieux contrôlés. Elle conseille également aux femmes de faire des recherches sur les personnes qu'elles ont rencontrées en ligne, même après une rencontre en personne.

Cela peut paraître dur, mais malheureusement, les gens peuvent aller en ligne [et] se faire passer pour qui vous voulez qu'ils soient , a-t-elle ajouté.