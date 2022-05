Mort de Chelsea Poorman : des négligences dans l’enquête, selon le père de la victime

Je crois à 100 % qu'ils ont un problème avec les femmes autochtones , déplore Mike Kiernan, le père de Chelsea Poorman. Je crois que parce qu'elle était Autochtone, elle n'a pas reçu le service approprié qu'elle méritait.

Chelsea Poorman a grandi à Regina, sa famille étant de la Première Nation Kawacatoose, en Saskatchewan.

Elle a été vue pour la dernière fois le 6 septembre 2020 lorsqu'elle a rencontré sa sœur pour dîner et boire un verre sur la rue Granville, dans le centre-ville de Vancouver, avant d'être officiellement portée disparue deux jours plus tard.

Les restes de la jeune femme crie de 24 ans ont été retrouvés sur le terrain d'une maison inoccupée, située dans le quartier huppé de Shaughnessy, à Vancouver, le 22 avril dernier.

L’enquête de la police a déterminé que Chelsea Poorman est probablement décédée à cet endroit le jour de sa disparition ou quelque temps après, mais que son corps est resté inaperçu pendant plus d’un an puisque la maison était inoccupée depuis plusieurs années. Toujours selon l'enquête, il ne s'agit pas d'une mort suspecte. Une conclusion contestée par la mère de victime, Sheila Poorman, et des organisations autochtones.

Le père, Mike Kiernan, affirme maintenant qu'il s'est introduit dans cette maison les 11 et 12 mai, après le départ des enquêteurs, et qu'il avait été choqué de trouver un certain nombre d'objets personnels de Chelsea, y compris une partie de l'étui de son téléphone portable, des chaussettes, une carte d'autobus, des élastiques pour les cheveux et ce qu'il a qualifié d'un nombre dégoûtant de gants utilisés et éparpillés par police.

Il y a juste une tonne d'objets , a-t-il dit. Beaucoup d'éléments d'identification qu'elle avait dans son sac et qui auraient dû, à mon avis, être au moins collectés pour l'enquête. Rien n'a été collecté.

Mike Kiernan affirme avoir déménagé à Vancouver et vécu dans sa camionnette pendant 17 mois pour rechercher sa fille. Il dit que pendant sa disparition, il s'est abstenu de critiquer publiquement la police de Vancouver parce qu'il ne voulait pas énerver les enquêteurs qui travaillaient sur l’affaire.

Mais il y a encore trop de questions sans réponse, souligne-t-il, à commencer par la façon dont sa fille, qui avait un handicap physique, s'est rendue du 1278 de la rue Granville, où elle a été vue pour la dernière fois, jusqu'à la maison du quartier Shaughnessy.

Il y a 5,8 kilomètres et elle aurait du mal à faire les 0,8 kilomètre, sans parler de se rendre sur place et de franchir ces énormes portes. C'est pratiquement impossible pour elle de le faire , soutient Mike Kiernan.

Selon lui, le manque de diligence de la part du service de police de Vancouver a entraîné la perte d'informations précieuses.

Il a déclaré que non seulement il y a eu un retard de 10 jours dans l'émission d'un avis de disparition, mais aussi que la police n'a pas été honnête quant à ses efforts pour collecter les bandes des vidéos de surveillance des magasins de la rue Granville, enregistrées la nuit de sa disparition.

J'ai parlé à tous les propriétaires de commerces [...] et ils n'ont jamais été approchés, on ne leur a jamais demandé , a-t-il dit. [La police] n'a pas vérifié les caméras. Ils prétendent avoir fait une recherche vidéo approfondie. Ce ne sont que des mensonges. Rien que des mensonges et je peux le vérifier .

M. Kiernan a par ailleurs appris que la police ne disposait pas de la vidéo de sa propre caméra de surveillance du centre de police communautaire de Granville, qui pointe vers le bâtiment où Chelsea a été vue vivante pour la dernière fois.

C'est la partie qui me brise le cœur… Quand je leur ai posé des questions sur la caméra qui fait face au 1278 de la rue Granville, ils m'ont dit qu'elle ne fonctionnait pas , a-t-il dit.

La caméra cassée n'est pas sa seule critique portée à l'encontre du centre de police communautaire de Granville.

« Mon message à la police : faites votre travail » — Une citation de Mike Kiernan, père de Chelsea Poorman

Mike Kiernan a déclaré qu'à plusieurs reprises, il a été consterné de constater que l'affiche signalant la disparition de sa fille avait été enlevée et remplacée par une affiche annonçant des lunettes de soleil du département de police de Vancouver à 20 dollars.

Selon le témoignage de M. Kierman, un employé lui a dit que cela avait été fait sur l'ordre de hauts responsables .

Mike Kiernan déplore également la communication confuse de la part des enquêteurs après la découverte des restes de Chelsea.

Un mémorial pour Chelsea Poorman à l'extérieur d'une maison à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mardi 10 mai 2022. Photo : Radio-Canada / CBC/Justine Boulin

La police lui a d'abord dit qu'elle avait été découverte dans un tas d'ordures. Puis qu'elle avait été trouvée allongée sur un coussin avec une couverture sur elle.

Il a expliqué que ce n'est qu'après avoir parlé directement avec l'entrepreneur qui a découvert son corps qu'il a appris que ni l'un ni l'autre n'était vrai, qu'elle avait été trouvée couchée sur la terrasse, à l’arrière de la maison.

Dans un courriel, le porte-parole de la police de Vancouver, le sergent Steve Addison, a déclaré que la police municipale a conduit une enquête détaillée et complexe sur la disparition de Chelsea Poorman, qui a débuté le jour où elle a été portée disparue.

Sa disparition a fait l'objet d'une enquête par l'Unité des personnes disparues de la police de Vancouver et notre Section des crimes majeurs, où elle a été dirigée par une équipe d'enquêteurs principaux en matière d'homicide , a déclaré le sergent Addison.

Les normes policières provinciales, qui régissent le service de police de Vancouver, stipulent qu'en ce qui concerne les personnes disparues, les femmes et les filles autochtones courent un risque accru de subir un préjudice et sont représentées de façon disproportionnée parmi les femmes disparues et assassinées au Canada .

Ces lignes directrices ont été élaborées à la suite de la Commission d'enquête sur les femmes disparues, qui a constaté des manquements flagrants de la police dans l'enquête sur les meurtres en série de femmes, dont beaucoup étaient autochtones, commis par Robert Pickton.

L'ancien policier Dave Dickson, qui a joué un rôle déterminant dans l'établissement d'un lien entre Robert Pickton et des femmes de Vancouver portées disparues dans les années 1990, estime que la police fait toujours preuve de partialité lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des femmes autochtones disparues.

Je suis désolé de le dire, mais 20 ans plus tard, rien ne s'est amélioré , a déclaré Dave Dickson, qui travaille maintenant comme travailleur social pour une organisation caritative de New Westminster.

Avec les informations de Michelle Ghoussoub et de Karin Larsen