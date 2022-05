Cinq nouvelles liaisons fluviales entre la Rive-Sud et Montréal cet été

En plus de reconduire le projet pilote de la navette liant Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal, qui fonctionne depuis 2018, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé que cinq nouvelles liaisons fluviales seront ajoutées cet été entre la Rive-Sud de Montréal et la métropole.

Des liaisons entre le Vieux-Port de Montréal et Boucherville et entre le Vieux-Port, l’île Sainte-Hélène et Longueuil seront activées dès le 4 juin, en même temps que la liaison existante avec Pointe-aux-Trembles.

Le 6 juin, un trajet liant Boucherville et le parc de la Promenade Bellerive sera ajouté. Il s’agira d’ailleurs d’une mesure d’atténuation fort intéressante pour les citoyens impactés par le chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine , peut-on lire dans le communiqué de l’ ARTMAutorité régionale de transport métropolitain .

Viendront ensuite le service express entre le Vieux-Port et l’île Sainte-Hélène le 18 juin et le trajet liant le Parc de la Promenade Bellerive et l’île Charron le 24 juin.

« L'élargissement du projet pilote permettra d'alimenter nos analyses en vue de déterminer si nous allons de l'avant avec la mise en place d'un réseau pérenne de navettes fluviales. » — Une citation de Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

C'est un grand pas dans la bonne direction pour à la fois bonifier et diversifier l'offre de transport collectif à Montréal et répondre aux défis environnementaux de notre époque , a de son côté déclaré Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole.