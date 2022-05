L’avocat de Steve Lévesque s’attaque à la qualité du témoignage de Mario Lafontaine

L'avocat de l'accusé, Pierre L'Écuyer, a livré sa plaidoirie mercredi matin au procès de Steve Lévesque, accusé du meurtre au 2e degré de Maxime Dugas-Lepage. Maître L'Écuyer a demandé au jury d'en arriver à la conclusion que son client s'est défendu lors des faits allégués et qu'il fallait l'acquitter pour légitime défense.

Maître L'Écuyer est le premier à plaider puisque son client a livré un témoignage en cours de procès.

Il a amorcé sa plaidoirie en rappelant aux membres du jury qu'ils n'ont pas à choisir entre la version des faits offerte par Mario Lafontaine et celle offerte par Steve Lévesque. Maître L'Écuyer a souligné que c'est plutôt à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que son client a commis un meurtre au 2e degré. Il a aussi indiqué au jury qu'il ne devait pas juger Steve Lévesque en se basant sur son style de vie.

Plus tôt dans le procès, Mario Lafontaine a dit avoir vu l'accusé tirer avec une arme à feu sur Maxime Dugas-Lepage chez lui à Sainte-Anne-des-Monts le soir du 20 janvier 2020.

De son côté, Steve Lévesque a expliqué que ce serait plutôt la victime qui aurait sorti une arme à feu et qui l'aurait pointée sur lui. L'accusé a dit qu'il aurait tenté de désarmer Maxime Dugas-Lepage et que c'est pendant que les deux hommes se seraient débattus que le coup de feu qui aurait tué la victime aurait été tiré.

Son avocat a mentionné au jury que même si son client a causé la mort, il doit être acquitté.

Dans sa plaidoirie, Pierre L'Écuyer a longuement décrit Mario Lafontaine comme un menteur et un fraudeur en soulignant les omissions et les contradictions dans son témoignage et ses dépositions faites à la police.

Je vous soumets qu'il n'a même pas vu ce qui s'est passé. Il était saoul et gelé comme une balle , a affirmé l'avocat de Steve Lévesque au sujet de Mario Lafontaine.

Maître L'Écuyer a aussi rappelé au jury que M. Lafontaine a lui-même affirmé devant le tribunal qu'il avait fraudé l'un de ses ex-employeurs.

L'avocat de Steve Lévesque a aussi souligné que M. Lafontaine prenait beaucoup de temps pour répondre à certaines questions, alors qu'il été contre-interrogé devant le tribunal, et que cela signifierait que ce témoin mentirait.

Pierre L'Écuyer a aussi souligné le fait que Mario Lafontaine ne fait face à aucune accusation en lien avec cette affaire, même si ce dernier a lui-même admis avoir participé au nettoyage de la scène.

L'enquêteur Steve Girard, qui a été appelé à la barre des témoins lors de la présentation de la preuve de la Défense, a indiqué au tribunal que M. Lafontaine ne pouvait pas être accusé, puisque, selon la Charte canadienne des droits et libertés, son propre témoignage ne peut être utilisé pour l'incriminer.

L'avocat de Steve Lévesque a rappelé au jury que M. Lafontaine a été aperçu sur des vidéos de surveillance, alors qu'il faisait le plein d'essence du véhicule de Steve Lévesque pendant la période où le corps de la victime se serait trouvé dans le coffre. Mario Lafontaine aurait conduit le véhicule de l'accusé de Rimouski à Sainte-Anne-des-Monts dans la nuit du 20 au 21 janvier 2020.

Un autre témoin a aussi expliqué au tribunal qu'il aurait reconduit Mario Lafontaine, Carl Lévesque et Maxime Labrie de Rimouski à Sainte-Anne-des-Monts au lendemain des faits allégués.

Pierre L'Écuyer a aussi souligné le fait que, selon lui, les conclusions de l'experte en taches et en projection, Karine Gibson, qui a témoigné à la fin de la présentation de la preuve de la Couronne, concordent mieux avec la version de son client.

La spécialiste a affirmé que les gouttes de sang laissent croire qu'elles provenaient d'une source située à une faible hauteur du sol. Elles auraient notamment été projetées en direction du réfrigérateur et de la poubelle noire.

Des membres de la famille de la victime ont assisté à toutes les procédures qui se déroulent au palais de Rimouski depuis plusieurs semaines. Mercredi matin, ils ont calmement écouté la plaidoirie de l'avocat de l'accusé.

Steve Lévesque a écouté avec attention son avocat en conservant un air neutre et en regardant le jury.

Le procès doit reprendre mercredi après-midi par la plaidoirie de l'avocat aux poursuites criminelles et pénales, Jérôme Simard.