Un nouvel hôpital au centre-ville, mais pas à n’importe quel prix, dit Équité Outaouais

Des voix discordantes, qui ne se prononcent pas absolument contre la construction du nouvel hôpital de Gatineau en dehors du centre-ville, demandent au gouvernement « de choisir un site qui répond aux besoins des citoyens de tout l’Outaouais » et non seulement de ceux qui résident dans le secteur Hull à Gatineau.

Le regroupement, composé entre autres d’Action Santé Outaouais et d’Équité Outaouais, a fait part de ses doléances, mercredi, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle ils ont réclamé la construction d’un réel hôpital régional, accessible à toutes les personnes vulnérables de l’Outaouais.

« Un site au centre-ville, peut-être, mais à n’importe quel prix. » — Une citation de Équité Outaouais

Les deux organismes rappellent que la population vulnérable ne se trouve pas seulement dans le secteur de Hull. Elle est aussi à Gatineau, dans le secteur d'Aylmer, dans le Pontiac, dans la Vallée de la Haute-Gatineau et dans la région de Montebello. Certaines de ces personnes résideraient proche du futur hôpital tandis que d’autres seraient plus éloignées et devront se déplacer.

Pour que les soins soient accessibles, il faut qu’ils soient décentralisés, surtout pour ce qui touche les services de première ligne , déclare Jean Pierre Deslauriers, porte-parole pour le milieu social à Équité Outaouais, dans un communiqué.

Le site retenu serait plutôt sur le boulevard de la Technologie, situé au nord de la ville de Gatineau, en bordure de l'autoroute 5. Photo : Radio-Canada

Un hôpital pour tous

La construction doit aussi tenir compte de l’avenir, poursuit M. Deslauriers. La pire erreur serait de restreindre le site à l’espace qu’il faut pour construire l’hôpital : au contraire, il nous faut beaucoup d'espace pour répondre aux besoins qui se présenteront.

Il y aura de nombreux développements à venir et il faut prévoir dès maintenant l'espace nécessaire à de possibles expansions, a déclaré en appui Gilles Aubé, le porte-parole en santé.

Le Centre hospitalier affilié universitaire en Outaouais (CHAU) sera plus qu'un hôpital, ce sera un campus santé, dit-il. Le CHAU sera au cœur d’un vaste ensemble, avec un pavillon d’enseignement, de recherche, un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , une maison des naissances et de sages-femmes, une hôtellerie pour le cancer, etc.

Une architecture qui guérit

Le président d’Action Santé Outaouais, Denis Marcheterre, insiste pour que le nouvel hôpital soit lumineux, aéré, dans un beau site intime qui favorise la guérison du patient.

Études après études, les chercheurs en sont venus à la conclusion qu’un hôpital qui guérit tient compte de [ces] facteurs , a-t-il expliqué. L’état de santé ne dépend pas que de la qualité de soins, mais aussi de la qualité de l’urbanisation, de la qualité de l’environnement et des conditions de vie.

« Est-ce qu’un site en plein centre permettrait de tenir compte de chacune de ces conditions? » — Une citation de Denis Marcheterre, président d’Action Santé Outaouais

Un hôpital où il fait bon séjourner est aussi un lieu où il fait bon travailler. Suzanne Tremblay, porte-parole en éducation pour Équité Outaouais soutient que la construction d’un pavillon pour l’enseignement des sciences de la santé serait porteur de meilleure formation et retiendrait la main-d'œuvre en Outaouais.

Mme Tremblay affirme qu'il y a plus de 12 000 de nos jeunes qui doivent quitter l'Outaouais pour aller étudier à l'extérieur de la région. Il faut donc ouvrir de nouveaux programmes et aussi prévoir la construction ou l’agrandissement d'établissements d’enseignement .

Ainsi, on garderait notre expertise et on attirerait des jeunes d'autres régions dans notre région, dit elle.

Le parc de la Technologie, situé sur le boulevard portant le même nom, est le site préconisé par le gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

L’emplacement est toujours inconnu

Le site du futur hôpital préconisé par le gouvernement Legault se trouve à l’extérieur du centre-ville, au nord du secteur de Hull, sur le boulevard de la Technologie, dans le quartier des Hautes-Plaines.

Le choix du site suscite toutefois une vague d’opposition qui privilégie un emplacement au centre-ville.

Le gouvernement du Québec a laissé entendre qu'une annonce en lien avec le futur hôpital serait faite sous peu, sans donner plus de détails.