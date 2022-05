Le directeur municipal d’Halifax démissionne

Le maire de la municipalité régionale d’Halifax et les membres du Conseil ont accepté la démission du directeur municipal d'Halifax ce matin.

Jacques Dubé occupe ce poste depuis presque 6 ans et continuera d’assumer ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2022.

Il va aider au processus de transition lorsqu’une personne pour le remplacer aura été trouvée.

« J’ai grandement aimé travailler avec Jacques » — Une citation de Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

Les contributions de Jacques à notre organisation et à la région d’Halifax ont été très importantes , assure le maire Mike Savage.

Il a été un leader solide et a dirigé le lancement et la mise en œuvre de programmes et de projets qui appuient les priorités du Conseil régional.

Dans les prochaines semaines, le Conseil municipal à l’intention de faire les démarches nécessaires pour embaucher une nouvelle personne pour combler le poste de directeur municipal.

On ne connaît pas pour l'instant les raisons qui ont poussé Jacques Dubé à démissionner. Mais au cours des derniers mois, il a fait l'objet d'un examen minutieux pour son rôle lors de l’expulsion des campements sur quatre sites d’Halifax l'été dernier .

La ville avait d'abord déclaré que les personnes déplacées s'étaient fait offrir des options de logement, pour ensuite admettre que ce n'était pas le cas.

Plus tôt dans sa carrière à la ville d’Halifax, Jacques Dubé avait aussi dû s'excuser pour un courriel jugé offensant par une collègue de travail.

Radio-Canada a fait une demande d'entrevue à la ville, nous attendons la réponse à cette demande.