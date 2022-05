Des travailleurs sociaux proposés pour accroître la sécurité à Edmonton

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, souhaite ajouter des travailleurs sociaux et des spécialistes en santé mentale aux patrouilles de la police dans le centre-ville et le réseau de transport en commun.

La proposition serait financée grâce aux 5 millions de dollars que le gouvernement provincial a déjà alloués à la capitale albertaine pour revitaliser son centre-ville.

L'argent servirait également à créer des places de refuges de jour avec des organismes autochtones et à accroître le programme de liaison YEG Ambassadors.

Selon le maire, la coalition responsable de la revitalisation du centre-ville est prête à dédier cette enveloppe à ses propositions.

Actuellement, nous n’avons pas d’endroit où amener [les personnes qui vivent une crise de santé mentale] , a déploré le maire. Nous avons besoin de solutions à court terme sans perdre de vue le travail de prévention pour que des personnes ne deviennent pas itinérantes et dépendantes. C’est le difficile équilibre que nous essayons d’atteindre.

Les usagers et les employés du système de transport en commun se plaignent depuis plusieurs mois d’une augmentation du vandalisme et de la violence dans la capitale albertaine. La Ville a déjà promis l’ajout d’agents de la paix et la police d’Edmonton s’est également engagée à accroître le nombre de patrouilleurs au centre-ville.

Celles-ci ont été adoptées à l’unanimité en comité. Elles devront maintenant faire leur chemin au conseil municipal.