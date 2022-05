Déversement accidentel à la cimenterie de Port-Daniel-Gascons

L’entreprise affirme avoir « traité rapidement » rapidement le débordement.

Selon Votorantim Cimentos, entreprise qui s'est portée acquéreur de Ciment McInnis, le débordement de ciment « n’a présenté aucun risque pour la sécurité ».

La responsable des communications, Maryse Tremblay, indique qu'Urgence-Environnement a été informé de l'événement et que les opérations de nettoyage sont en cours.

Nous travaillons maintenant à éviter que des incidents similaires ne se produisent à l'avenir , écrit par courriel Mme Tremblay.

Votorantim Cimentos a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada, préférant envoyer un « état de la situation » par courriel.

Le comité de suivi environnemental exige plus de transparence

Contactée par Radio-Canada mercredi avant-midi, la directrice du Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et membre du comité de suivi environnemental de la cimenterie, Caroline Duchesne, n'avait pas encore été informée de l'incident par Votorantim Cimentos.

On avait convenu, à la suite des épisodes de poussière, que la cimenterie devait informer le comité lors de tels incidents , précise Mme Duchesne. C'est arrivé hier soir et on n’a pas encore été informés par Votorantim, les informations nous viennent d’ailleurs.

Mme Duchesne déplore la situation et demande une plus grande transparence de l'entreprise à la suite des émanations de poussières survenues en 2020 ainsi qu'en 2021.

C'est difficile de comprendre comment une usine flambant neuve peut avoir autant de bris que ça, on ne parle pas d'une cimenterie de 60 ans , lance Mme Duchesne. Est-ce que c'est une mauvaise installation, des défauts de fabrication de pièce, une erreur humaine? On ne le sait pas. La population en générale a été très patiente, on a donné la chance au coureur, mais un moment donné, il va falloir que les incidents cessent.

Caroline Duchesne demande à l'entreprise de prendre la parole publiquement pour expliquer ce qui se passe dans la cimenterie.

« Je pense que c'est le droit de la population d’être informée directement par Votorantim. Je pense qu'on mérite des réponses. » — Une citation de Caroline Duchesne, directrice du Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et membre du comité de suivi environnemental de la cimenterie

Radio-Canada est en attente de réponses du ministère de l'Environnement dans le dossier.

