COVID-19 : une hospitalisation de moins, mais un décès de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte une hospitalisation de moins que mardi et un décès supplémentaire en raison de la COVID-19, pour un total de 437 victimes depuis le début de la pandémie il y a deux ans.

Ces données sont les plus récentes publiées par l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ) dans son bilan de mercredi. L’organisation ne rapporte qu’un seul patient traité aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs de coronavirus atteint 435, selon les plus récents chiffres du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Québec compte 35 hospitalisations de moins et 14 décès supplémentaires attribuables à la COVID-19.