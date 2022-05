Ottawa accorde 372 000 $ pour des projets destinés aux aînés du Lac-Saint-Jean

Le financement a été accordé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement du Canada. L’initiative vise à mettre en place des activités communautaires, culturelles ou historiques et des infrastructures intergénérationnelles.

Les organismes qui avaient déposé une demande d’aide financière pouvaient recevoir jusqu’à 25 000 $.

Des 20 projets financés au Lac-Saint-Jean, 15 ont obtenu plus de 10 000 $, tandis que six se sont qualifiés pour le maximum permis. C’est une excellente nouvelle pour notre communauté et les organismes qui l’animent , a fait valoir le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Le député a accompagné les organismes dans le processus de demandes de subventions.

Le PNHA a notamment pour objectif de promouvoir le bénévolat, de permettre aux aînés d’agir comme mentors auprès de membres de leur communauté et de bénéficier des services dispensés par divers organismes.