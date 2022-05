L’Alliance de la Fonction publique déclare l’impasse dans les négociations

Le plus grand syndicat du secteur public fédéral au Canada dit avoir déclaré l'impasse dans les négociations avec Ottawa et prévoit déposer une demande de conciliation dans l'espoir de parvenir à un règlement.

L'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) affirme que le gouvernement fédéral n'a pas fourni d'offre salariale qui protège les travailleurs contre la montée de l'inflation.

Elle indique qu'Ottawa a offert des augmentations de salaire de 1,75 % en moyenne par année sur une convention collective de quatre ans.

Le syndicat représente plus de 120 000 travailleuses et travailleurs de la fonction publique fédérale actuellement en négociation avec le Conseil du Trésor du Canada.

Chris Aylward, président national du syndicat, affirme que les produits de tous les jours comme l'épicerie, l'essence et les services publics deviennent inabordables et que les travailleurs ont besoin de meilleurs salaires pour faire face à la flambée des coûts.

Le syndicat affirme que d'autres revendications clés incluent la lutte contre le racisme systémique dans la fonction publique fédérale et l'amélioration des lieux de travail post-pandémiques avec plus d'options de travail à distance et le droit de se déconnecter.