« On dirait que je suis dans un rêve! », confie Jeanick Fournier

J’ai dormi de 1 h à 5 h 30, après trois coupes de champagne, une petite bière, une pointe de pizza et une bonne douche! Je ne le croyais pas et on dirait que je ne le crois pas encore ce matin. On dirait que je suis dans un rêve. C’est juste incroyable! , a-t-elle raconté en entrevue à C'est jamais pareil.

À partir de 17 h, mardi, les prestations diffusées en soirée pendant l'émission canadienne étaient enregistrés. Une longue attente a suivi avant le dévoilement du nom de la gagnante peu avant 22 h.

« Ce bout-là a été le pire. Attendre de voir les gens, mon fils assis en avant, mes amis. C’est interminable. C’est beaucoup d'émotions! » — Une citation de Jeanick Fournier, gagnante de Canada's Got Talent

Elle a interprété la chanson The Show Must Go On de la formation britannique Queen, ce qui lui a permis de gagner le cœur du public.

Jeannick Fournier a impressionné les juges avec sa prestation en finale de Canada's Got Talent. Photo : Gracieuseté de Citytv

Une rencontre inattendue

La présence du célèbre impresario et producteur Simon Cowell dans la salle a quelque peu intimidé la chanteuse, qui a toutefois choisi de se concentrer sur sa performance et de se laisser guider par sa voix et par l'émotion.

Le plus trippant, c’est que Simon est venu sur scène et on a parlé cinq minutes. Je me pinçais encore ce matin en me disant que j’avais parlé cinq minutes avec Simon Cowell! , a exprimé celle qui était ravissante dans sa magnifique robe bleue.

L'impresario à l’origine de la carrière de nombreux artistes, dont les Spice Girls et One Direction, n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’artiste en lui disant qu’elle a un talent incroyable et qu’elle se rendrait loin dans le domaine de la chanson.

Jeanick Fournier confie que le rêve ultime de ses gérants serait que Simon Cowell lui propose un contrat.

À ne pas manquer : Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean rediffusera l'émission Entrez dans la bulle consacrée à Jeanick Fournier vendredi à 18 h 30.

La chanteuse a mis la main sur 150 000 $ et une présence à l’émission America’s Got Talent, laquelle sera enregistrée à Las Vegas.

« J’étais tellement à ma place. Je me sentais à ma place. J’avais tellement les pieds sur terre que je voulais profiter de chaque instant. » — Une citation de Jeanick Fournier, gagnante de Canada's Got Talent

Je suis dans ma piscine sur scène avec des musiciens. C’était parfait, parfait! , a-t-elle ajouté.

La chanteuse Jeanick Fournier travaille comme préposée aux bénéficiaires et est la mère de deux enfants trisomiques. Photo : Radio-Canada

Mercredi matin, Jeanick Fournier se trouvait dans un véritable tourbillon, alors qu’elle devait répondre à de nombreuses demandes d’entrevues formulées par des journalistes.

Elle compte être de retour dans sa région vendredi pour célébrer son 50e anniversaire de naissance.