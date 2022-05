La Saskatchewan a-t-elle connu sa première tornade de la saison?

Des résidents de la Saskatchewan affirment avoir vu la première tornade de la saison, mardi soir, non loin de la municipalité de Keeler située à environ 115 kilomètres au nord-ouest de Regina.

Rob Been dit l’avoir aperçue vers 19 h. Réveillé par le tonnerre, il a remarqué la formation de cette possible tornade. Vous êtes stupéfait par la puissance et la volatilité de cette tornade , a-t-il déclaré. Les vents se sont levés si rapidement, la grêle est tombée en trombe. Cette chose est venue presque de nulle part , a-t-il expliqué à CBC/Radio-Canada.

Environnement Canada n'a toutefois pas confirmé qu'une tornade avait bien touché terre mardi soir.

Rob Been affirme ne pas avoir remarqué de dommages près de sa résidence. Il n'arrive toujours pas à croire qu'il était si près de la tempête.

« En tant que camionneur, j'ai déjà vu des tornades au loin, mais jamais aussi près. » — Une citation de Rob Been, témoin d’une possible tornade à Keeler

L’agricultrice Dayle Bueckert circulait sur l’autoroute 2 avec ses enfants lorsqu'elle a vu cette possible tornade.

Elle s’est formée juste devant moi. Je me dis : wow! c’est fou. Je ne voulais pas rester au milieu de cette tempête alors j’ai continué mon chemin. Il y a eu que de la pluie et de la grêle , se souvient-elle.

Elle affirme que de la grêle de la grosseur d’un pois ou d’une pièce de cinq sous est tombée sur leur maison près de la municipalité d’Eyebrow, située à 125 kilomètres au nord-ouest de Regina.

Mme Bueckert vérifiera, mercredi, si ces intempéries ont causé des dommages sur ses champs de canola.

Avec les informations de Daniella Ponticelli