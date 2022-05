Chantel Moore : l’enquête du coroner a des limites importantes, dit l’avocat de la famille

La famille de Chantel Moore assiste à tous les témoignages depuis le début des audiences de cette enquête de la coroner Emily Caissy. Leur avocat, TJ Burke, estime que cette enquête est importante, puisqu'on y apprend des éléments importants et des informations qui n'étaient pas disponibles jusqu'ici.

Mais TJ Burke s'empresse aussi de souligner les limites de ce type d'enquête. Les témoignages sont plutôt rapides, si on les compare à ce qui se déroule dans le cadre d'un procès criminel. Et surtout, les témoins n'ont pas à faire face à un contre-interrogatoire.

TJ Burke, l'avocat qui représente la famille, qualifie l'enquête de la coroner d'exercice de relations publiques. Photo : Radio-Canada

C'est plus un exercice de relations publiques, parce que le gouvernement, à l'époque, a décidé d'avoir une enquête après les pressions des chefs des Premières Nations pour une enquête complète sur la discrimination systémique , estime l'avocat TJ Burke.

Les limites de ce type d'enquête sont importantes, selon l'avocat de la famille. Est-ce important? Oui, ça l'est. Mais est-ce que cela nous donne un vrai portrait, complet, beaucoup de contre-interrogatoire, une opportunité pour la famille de présenter des documents? Non , conclut-il.

Une balle au côté gauche a tué Chantel Moore

Lors des audiences, mercredi, le pathologiste Marek Godlewski, qui a examiné le corps de Chantel Moore, a décrit en détail les blessures infligées.

Selon lui, la balle qui a tué la jeune femme est celle qui l’a frappée sur le côté gauche, là où la clavicule rencontre le sternum.

Chantel Moore était âgée de 26 ans. Photo : Facebook / Chantel Moore

Martha Martin, la mère de Chantal Moore, a eu beaucoup de difficulté à écouter ce témoignage.

Elle était visiblement bouleversée, et ses proches l’ont accompagnée à l’extérieur de la salle d’audience.

Chantel Moore avait bu, mais n'était pas ivre

Le toxicologue James Wigmore, qui a également pris la parole mercredi, estime que Chantel Moore avait bu l'équivalent de cinq bières le soir de sa mort. Elle avait 137 mg d’alcool par 100 ml de sang, selon lui. À titre de comparaison, la limite légale pour conduire est de 80 mg par 100 ml de sang.

Selon le toxicologue, Chantel Moore n’était pas ivre, juste avant sa mort. Il croit qu’une personne qui ne la connaissait pas ne se serait peut-être pas rendu compte qu’elle avait bu.

James Wigmore dit que les effets de l'alcool étaient une envie de dormir et une vision réduite. Par exemple, elle pourrait avoir fixé son regard sur la lampe de poche du policier, sans vraiment voir autour.

Il estime qu’au moment où le policier Jeremy Son l’a réveillée, elle se sentait probablement comme une personne qui sort d’un très profond sommeil.

Pour ce qui est de l'ordre de laisser tomber son couteau, lancé par le policier Jeremy Son, le toxicologue croit que la réaction aurait pu être plus lente, mais pas de façon significative.

L'inspecteur en chef a expliqué son rôle

Lors des audiences, l'inspecteur en chef du Bureau des enquêtes indépendantes du Québec (BEI) François Coiteau a donné quelques détails sur l'enquête.

Après des négociations entre les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Québec, l’enquête sur la mort de Chantel Moore a été remise au BEIBureau des enquêtes indépendantes le 4 juin à 14 h. Les enquêteurs québécois se sont aussitôt dirigés vers le Nouveau-Brunswick, et sont arrivés à Edmundston le soir du 4 juin à 22 h.

Des photos de Chantel Moore affichées dans la salle où se déroule l'enquête de la coroner Emily Caissy. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le BEIBureau des enquêtes indépendantes a pris en charge l’ensemble de l’enquête. Une équipe de sept enquêteurs s’est rendue à Edmundston. L’enquêteur en chef François Coiteau a précisé que le BEIBureau des enquêtes indépendantes a soumis deux rapports aux procureurs du Nouveau-Brunswick, mais qu’il n’avait formulé aucune recommandation sur le dépôt ou non d’accusations. Le BEIBureau des enquêtes indépendantes n’a formulé aucun commentaire, aucune suggestion, a-t-il précisé.

François Coiteau dit que l’analyse n’a pas révélé la présence de poudre issue de l’arme à feu sur les vêtements de Chantel Moore. L’enquêteur a expliqué que dans des conditions intérieures optimales, l’arme à feu du policier laisse des traces de poudre à une distance d'un mètre et demi. Mais l’enquêteur dit qu’il est difficile de déterminer si le policier se trouvait à plus d'un mètre et demi, parce que l’événement s’est déroulé à l’extérieur.