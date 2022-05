Le conseil municipal de Sherbrooke a décidé de repousser son adoption en novembre prochain étant donné qu’un travail de fond est encore nécessaire , selon la conseillère municipale Joanie Bellerose.

Rappelons que le gouvernement du Québec exige que les MRC se dotent d’un plan de conservation des milieux humides au plus tard le 16 juin 2022. La Ville de Sherbrooke, qui exerce certaines compétences de MRC, avait décidé de profiter de l’occasion pour inclure dans ce plan la protection des milieux boisés.

La mairesse, Évelyne Beaudin assure que le dossier est prioritaire pour le conseil. On reçoit beaucoup de demandes de sujets à traiter, mais dès que c’est le plan nature, on le met au-dessus de la pile. L’objectif c’est d’y arriver le plus rapidement possible avec des outils réglementaires robustes, à la hauteur des attentes , a-t-elle expliqué.

« Dès que nos services nous arrivent et nous disent, qu'on a besoin de vous parler pour le plan nature, on a besoin d’une orientation pour pouvoir progresser, on les fait passer devant tout le monde. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.