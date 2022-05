Les élus de Sherbrooke adoptent le règlement contesté par les promoteurs

Selon la Ville, ce règlement prévoit un partage plus équitable des coûts entre les promoteurs immobiliers et la municipalité lorsqu’il faut fournir de nouveaux services, comme des trottoirs ou le traitement des eaux, pour de nouvelles constructions.

De nombreux promoteurs immobiliers étaient présents à la séance du conseil municipal pour faire valoir leur opposition. Selon eux, le nouveau règlement va freiner le développement dans la municipalité qui est pourtant confrontée à une crise du logement.

Le promoteur Luc Hélias n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement lors de la période de questions, quelques heures avant le vote. Moi j’ai un problème en ce moment avec le nouveau conseil, Sherbrooke Citoyen, a-t-il déclaré. Madame la mairesse, vous avez gagné vos élections pour la transparence, démocratie et la consultation. Vous faites totalement l’inverse avec nous notre groupe de promoteurs.

Le citoyen Denis Pellerin a toutefois mis en évidence que des promoteurs s’étaient aussi mobilisés en 2016 lors de la refonte d’un règlement similaire. On nous faisait peur (croire que) ça va tuer le marché de la construction. J’étais là, a-t-il souligné. Après cela (adoption du règlement), on a approuvé le Carré Belvédère, le Plateau McCrea, René Lévesque, la 12e Avenue.

Poursuivre les discussions

Malgré l’adoption du règlement, plusieurs élus ont émis le souhait de poursuivre les discussions avec les promoteurs afin d’adopter éventuellement un nouveau règlement qui susciterait une plus grande adhésion.

Par contre, plusieurs élus, dont Raïs Kibonge, ont rappelé que la situation actuelle était insoutenable selon eux. (Si on me demande) si les citoyens que je représente devront continuer à porter seuls le fardeau de l’étalement et ne pas le partager avec les promoteurs, bien je suis désolé, mais je suis là pour les citoyens , a-t-il déclaré.

« Vous (promoteurs) parlez tout le temps de refiler la facture aux contribuables, mais la facture est déjà aux contribuables. Il y a une iniquité fiscale scandaleuse. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke