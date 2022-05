Un camionneur enlisé dans la boue sauvé in extremis à Eastman

Un camion 12 roues qui venait de se faire charger à la carrière du Groupe Lapalme s’est en venu sur le chemin. Le monsieur a perdu le contrôle de son véhicule, est tombé dans le fossé, et viré sur le côté , raconte le directeur du Service des incendies d'Eastman Daniel Lefebvre.

Il est tombé à l’intérieur de son camion, à notre droite, qui est le côté du passager. La vitre en avant s’est brisée. Toute la boue et l’eau est tombée à l’intérieur, et le monsieur est resté pris à l’intérieur du camion , indique M. Lefebvre.

C’était rendu critique. L’eau était rendue presque aux voies respiratoires du monsieur, on avait une bonne samaritaine qui le tenait , ajoute le lieutenant du Service des incendies d’Eastman Réjean Bouthillier.

Cette bonne samaritaine, c'était Karine Lareau, la première personne arrivée sur les lieux de l'accident. Cette dernière conduit des camions depuis presque un an. Auparavant, elle a été ambulancière pendant 20 ans. Quand elle a aperçu le véhicule couché dans le fossé, elle a tout de suite su que le temps pressait.

En général, dans les fossés comme ça, si les gens sont coincés, ils vont se noyer. Trente secondes de plus, il était mort , souligne-t-elle.

Un autre camionneur s’est arrêté pour appeler les secours alors qu'elle fracassait la vitre du côté conducteur avec un marteau.

Il parlait de ses petits enfants, il voulait voir ses petits enfants, c’était la panique un peu. Tout ce que je pouvais faire, car j’ai calé jusqu’à la taille dans la boue, donc j’ai juste tiré sur son t-shirt assez pour lui sortir la tête de l’eau, car je n’étais pas capable de le sortir plus, il était enlisé jusqu’au thorax , remarque-t-elle.

« Tous les intervenants d’urgence pourraient dire la même chose. [...] L’important, c’est d’acheter du temps aux gens pour qu’ils puissent se rendre à l’hôpital sains et saufs. » — Une citation de Karine Lareau

Les premiers répondants ont ensuite pris la relève.

Les premiers répondants ont réussi à sortir le conducteur du camion de son véhicule. Photo : Gracieuseté du Service de sécurité incendie de la municipalité d'Eastman

C’était assez profond. Quand on marchait dans la vase, on pouvait caller jusqu’à la taille. Quand on faisait une manœuvre, l’eau rentrait dans la cabine [...] La première répondante est descendue dans la boue avec le monsieur dans la cabine. Elle avait de la boue jusqu’au cou et a travaillé pour dégager les jambes et les bras du monsieur pour qu’on puisse l’extirper du véhicule, indique Réjean Bouthillier. C’était assez séré. On a dû, avec les pompiers de Magog, travailler en équipe pour faire une ouverture un peu plus grande au niveau de la toiture et de la porte pour pouvoir travailler en équipe avec plusieurs paires de bras,

La victime devait passer quelques examens à l'hôpital. Sa conjointe a toutefois confirmé à Radio-Canada qu'il va bien. Cette nouvelle réjouit Karine Lareau. Il est vivant. C’est tout ce que je peux dire. Aujourd’hui, il est avec ses petits-enfants et sa famille, et il va pouvoir leur raconter!

Avec les informations de Guylaine Charette