Énergie : la Commission des services publics de l’Alberta refuse le plan d’AltaLink

La proposition de la société de transport électrique AltaLink, censé soulager le portefeuille des consommateurs, a été rejetée par la Commission des services publics de l’Alberta (AUC). Celle-ci y voit un subterfuge financier qui rapporterait plus à AltaLink à long terme qu’il n’aiderait réellement les Albertains.

Le plan proposé par AltaLink devait, selon elle, permettre aux ménages albertains de réduire leur facture de 5 $ en moyenne par mois, a été rejeté par la Commission des services publics de l’Alberta.

L’offre du principal transporteur d’énergie de la province consistait à accorder un remboursement aux consommateurs sur leurs factures d’énergie.

Les consommateurs albertains ressentent la pression des prix élevés de l'énergie sur leurs factures d'électricité , a déclaré le président d'AltaLink, Gary Hart, dans un communiqué de presse daté du 2 mai.

De ce fait, AltaLink propose de distribuer 120 millions de dollars aux consommateurs, d’autant que, explique-t-elle, nous n'aurons pas besoin de ces fonds pendant une longue période.

Une manoeuvre

Pour le défenseur des consommateurs des services publics, la proposition d'AltaLink n'aboutirait pas à un tarif juste et raisonnable, même si elle apportait aux clients [à court terme] un léger allégement sur leurs factures d'électricité.

De plus, la Commission considère qu’il est plus approprié de parler de prêt plutôt que de remboursement, et que les remboursements n'ont pas à être remboursés par la personne qui reçoit le remboursement , argumente-t-elle.

« Il n'y a aucune raison convaincante pour laquelle les futurs clients devraient payer des tarifs d'électricité plus élevés pendant 46 ans compte tenu du modeste soulagement en 2022. » — Une citation de Commission des services publics de l’Alberta

La Commission des services publics indique qu'en prenant en compte les intérêts, les frais financiers et les frais connexes, le plan coûterait en fin de compte plus de 250 millions de dollars à la société, qui irait récupérer cet argent dans le portefeuille des consommateurs.

Ces derniers se retrouveraient alors, selon les calculs de la Commission, à rembourser plus que le double de ce qu’ils auraient reçu, et AltaLink enregistrerait un bénéfice de 85 millions de dollars sur la durée de l'accord.

Refus définitif

La Commission explique dans son argumentaire que ce sont toutes ces raisons qui ont motivé sa décision de rejeter le plan. Une décision définitive, à moins qu’AltaLink demande une audience spéciale à la Cour d'appel provinciale, a expliqué Geoff Scotton, le porte-parole de la Commission.

Scott Schreiner, le porte-parole de la société, a fait savoir que la société respectait la décision de la Commission malgré sa déception.

La Coalition des consommateurs de l’Alberta (CCA) a également exprimé son opposition à la proposition de la société énergétique.

L'avocat de la Coalition, Jim Wachowich, suggère que la proposition se voulait une tentative de la société de se présenter comme voulant aider les consommateurs en période d'inflation alors qu'une meilleure approche serait de réduire ses attentes de rentabilité. Ce qu'elle a refusé de faire, note-t-il.