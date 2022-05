Le Salésien souligne la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

« Ici au Salésien, on accepte tout le monde, peu importe comment tu es. » — Une citation de Lé Bernier, fondateur.rice du Comité LGBTQ+ du Salésien

On a fondé le comité LGBTQ+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres du Salésien en automne 2020. En étant présent et en ayant une journée comme aujourd’hui, ça montre que l’intimidation, ce n’est plus accepté, souligne Lé. Le comité montre qu’on est présent dans l’école et que c’est accepté, car la direction est vraiment avec nous dans le projet. Ce ne sont pas juste des personnes dans la communauté, des fois, on accueille des alliés et des personnes un peu plus timides, on leur donne une chance de socialiser avec les autres.

Voyez le tournage de Radio-Canada ici :

Des élèves du Salésien ont souligné la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Photo : Radio-Canada

La Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie est observée depuis 2003 pour marquer que le 17 mai 1990, l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la santé.

Avec les informations d’Alexis Tremblay