L’ancienne attachée de presse culturelle Francine Chaloult est morte

Francine Chaloult, une attachée de presse qui a travaillé avec des grands artistes du Québec, dont Céline Dion, Luc Plamondon et Gilles Vigneault, est morte mardi à l’âge de 82 ans.

La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux par son entourage, notamment Pierre Arcand, dont la conjointe, Dominique, est la fille de Francine Chaloult.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Cette femme extraordinaire nous aura laissé de formidables souvenirs , a écrit le député du Parti libéral du Québec.

Elle a été la fidèle alliée et attachée de presse de quelques-uns des plus grands artistes québécois : Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Céline Dion, Diane Dufresne et combien d’autres a déclaré la journaliste Anne-Marie Dussault sur ICI RDI, mardi soir.

Le monde culturel est certainement en deuil de cette femme exceptionnelle , a ajouté, émue, celle qui était amie avec Francine Chaloult.

Une passion pour les artistes

Née en 1939, Francine Chaloult avait créé le Bureau Francine Chaloult, une agence de relations publiques dont elle était la directrice.

En 1986, la télévision de Radio-Canada lui avait consacré un reportage. Je travaille très fort dans ce métier, j’y mets toute mon âme et tout mon cœur avait-elle expliqué au sujet de son métier qui consistait à faire rayonner les artistes dans les médias.

En 2019, l’ADISQ lui avait rendu hommage lors de son gala annuel.

Francine Chaloult était la sœur de la comédienne et animatrice Suzanne Lévesque, la veuve de l’écrivain Georges-Hébert Germain et la mère de l’autrice Rafaële Germain, et donc aussi de Dominique Chaloult, ancienne directrice générale de la Télévision de Radio-Canada.

Des réactions attristées dans le monde culturel

L’annonce de la disparition de Francine Chaloult a suscité plusieurs réactions au sein de milieu artistique. L’auteur et animateur Josélito Michaud a ainsi confié sa peine sur Facebook, soulignant l’important du travail accompli par celle qu’il qualifie de pionnière dans le domaine des relations de presse.

Elle a inventé littéralement ce métier , a-t-il écrit au sujet de celle qui fut aussi son attachée de presse.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La chanteuse et musicienne Florence K a aussi rendu hommage sur Instagram à celle qui fut une seconde mère pour elle, mais aussi pour d’autres artistes du Québec. Merci pour tout l’amour Francine. T’avoir dans ma vie est une des plus belles choses qui m’ait été donnée.