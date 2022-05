Alcool dans les parcs en Saskatchewan : les municipalités réagissent

Greg Dionne s’interroge sur le motif qui pousse le gouvernement à vouloir faire ces modifications.

« Nous avons des tâches plus importantes à accomplir que de continuer à ajouter des endroits où les gens peuvent consommer de l’alcool. Nous avons de graves enjeux liés à la dépendance et à l’itinérance dans la province. Ces problèmes sont accentués par l’alcool et nous continuons à le rendre plus accessible. »