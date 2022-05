Un musée des pompiers aménagé à la caserne de Val-d’Or

Ce musée des pompiers a été aménagé dans un corridor de la caserne. Il permettra au public de revivre en objets et en images les principales interventions qui ont marqué l’histoire des pompiers de Val-d’Or.

Nous avions monté et présenté une exposition conjointe des pompiers et policiers pour le 80e de Val-d’Or en 2015 et on s’était aperçu à quel point le public avait aimé ça, raconte Éric Hébert, directeur du Service de sécurité incendie. Les gens étaient venus nous raconter des histoires impressionnantes. On s’était dit qu’il ne fallait pas que ça retourne dans des boîtes.

Le chef Hébert et un comité formé de pompiers ont travaillé à mettre en place ce musée, qui renferme des photos, mais aussi plusieurs artefacts historiques, comme des casques, des uniformes et des insignes portés par les pompiers de toutes les époques, ou encore la cloche et la sirène du camion échelle qui a roulé de 1952 à 1994.

Nous avions des tas de photos dans des albums, ajoute le directeur. Je me suis fait le devoir d’aller à la rencontre d’anciens pompiers pour jaser avec les hommes qui ont vécu ces époques. On a été en mesure d’identifier les événements de chaque photo, avec les noms et les dates. Tout ça a été transféré à la Société d’histoire et on en a sorti des numérisations pour notre exposition.

Membre du comité et chef aux opérations, Yves Barbe, est fier de pouvoir faire découvrir ces souvenirs à la population, et à la nouvelle génération de pompiers également.

Je vois ça un peu comme un legs, pour que les plus jeunes puissent voir tout ce qui s’est fait au cours des années, lance-t-il. Je suis pompier depuis 37 ans et ça me rappelle toutes sortes de bons et mauvais souvenirs. On est fiers du résultat.

Un camion actuel à la caserne de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Avec la levée des mesures entourant la COVID-19, l’exposition pourra bientôt devenir une escale dans un parcours historique qui sera mis en place par le Service culturel. Le musée pourrait aussi accueillir des groupes scolaires et être accessible au public lors d’activités spéciales comme le déjeuner des pompiers, par exemple.