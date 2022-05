Les Vancouvérois pourront consommer de l’alcool dans 22 parcs cet été

Il sera donc possible de consommer de l’alcool entre 11 h et 21 h du 3 juin au 16 octobre dans la plupart des grands parcs de la métropole.

Nous demandons aux résidents et aux visiteurs de boire de manière responsable, de faire preuve de respect envers les autres usagers du parc et d’user de bon sens , indique la Commission des parcs de Vancouver dans un communiqué.

La consommation d'alcool dans ces parcs sera interdite près des terrains de jeux, des terrains de sports, des plages, des centres communautaires, des zones écologiquement sensibles et des zones où les chiens peuvent circuler sans laisse.

Les endroits où il sera possible ou non de prendre un verre en plein air seront indiqués sur des panneaux placés dans les différents parcs de la ville et des cartes détaillées sont également disponibles.

Selon la Commission des parcs, les 22 emplacements ont été choisis en fonction de leurs installations, notamment la présence de toilettes, de poubelles et d’autres services afin d’assurer la propreté des parcs.

À la fin du projet pilote de cette année, des recommandations seront faites à la Commission des parcs afin de déterminer la marche à suivre pour consommer de l’alcool dans les parcs municipaux.

Plus de 250 parcs sont sous la responsabilité la Commission des parcs de Vancouver, soit une étendue qui représente 11 % de la superficie de la ville.