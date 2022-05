Santé : des employés d’agences de placement menacent de quitter l’Abitibi-Témiscamingue

Depuis le 1er mai, la majorité des agences de placement du Québec doivent maintenant respecter l’arrêté ministériel 2022-030, qui prévoit un montant maximum que peuvent réclamer les agences offrant notamment les services de personnel infirmier et de préposés aux bénéficiaires.

L’arrêté ministériel existe déjà depuis plus d’un an, mais avant de l'appliquer, le gouvernement devait attendre la fin des contrats qui avaient été signés avec les agences de placement.

Le taux horaire maximal se chiffre maintenant de 74,36 $ pour les infirmières cliniciennes, 71,87 $ pour les infirmières, 47,65 $ pour les infirmières auxiliaires et 41,96 $ pour les préposés aux bénéficiaires.

Le gouvernement autorise toutefois que ce montant soit majoré de 20 % dans certaines régions éloignées comme l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Nord-du-Québec.

« Ce sont des taux qu’on réclamait environ en 2012-2013. » — Une citation de Christine Lamarre, présidente-directrice générale pour l'agence Services & organisation de soins inc.

Le fait qu’on est obligé de s’ajuster au taux imposé, il faut qu’on baisse le salaire de nos employés. Alors plusieurs décident de quitter des régions, car le salaire ne leur convient pas, et ils nous demandent d’aller chez d’autres clients : des clients privés, des communautés autochtones ou des camps miniers pour pouvoir conserver le salaire qu’ils sont habitués de gagner depuis une dizaine d’années , affirme Christine Lamarre, présidente-directrice générale pour Services & organisation de soins inc.

Christine Lamarre, présidente-directrice générale pour Services & organisation de soins inc. Photo : Gracieuseté

Christine Lamarre assure tout de même que ses employés vont demeurer en poste jusqu’en septembre.

Fin du temps supplémentaire

L’autre problématique rapportée par des agences de placement est que le tarif maximal est le même, que vous travailliez à temps normal ou à temps supplémentaire.

J’ai des employés en Abitibi qui sont là depuis presque trois ans à temps plein, mais là, je ne pourrai pas les laisser là. De toute façon ils ne veulent plus rester là, car je leur ai annoncé que je serai obligée de baisser leur salaire et qu’on ne paiera plus leurs heures de transport quand ils vont voir leur famille , affirme Christine Lamarre.

Jean-François Lépine, président de Groupe Santé IPA, a même demandé à ses employés de cesser de faire du temps supplémentaire tant que l’arrêté ministériel est en vigueur.

Nous, en tant qu'employeur, on est obligé de respecter les règles de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , des normes du travail, qui font en sorte qu’on est obligé de payer à temps et demi au-dessus de 40 heures par semaine, mais puisqu’on ne se fait pas rémunéré à taux et demi de notre côté, on est en déficit. Donc on ne peut pas autoriser nos employés à faire du temps supplémentaire , précise-t-il.

Jean-François Lépine, président propriétaire de Groupe Santé IPA Photo : gracieuseté

Jean-François Lépine estime que la grande majorité de ses 20 employés en Abitibi-Témiscamingue travaillait plus de 60 heures par semaine.

Beaucoup de gens dans la région sont ici pour travailler un peu plus de temps. Comme ils sont loin de leur famille, j’ai beaucoup de monde qui décide maintenant tout simplement de quitter la région , ajoute-t-il.

Des ruptures de services à prévoir?

À la Fédération interprofessionnelle de la santé en Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), on s’inquiète des impacts sur la période estivale.

Elles viennent faire 10 quarts de travail et souvent, dans ces 10 quarts de travail, elles font des 16 heures de façon consécutive. Souvent on l’entend, moi je vais venir, mais si tu me fais venir pour des 8 heures ou 3-4 jours, et bien je ne viendrai pas. Si elles ne peuvent plus venir pour cette séquence, c'est certain que ça va entraîner une précarité au niveau de nos services , estime Alexandre Chabot, vice-président au secteur relations de travail au syndicat FIQ-SISSAT.

Alexandre Chabot, vice-président au secteur relations de travail au syndicat FIQ-SISSAT. Photo : Gracieuseté

Il précise que, présentement, 5500 quarts de travail ne sont toujours pas comblés pour cet été.

Demain matin, si elles décident de ne plus venir, ce ne sera plus 5500. On va augmenter [ce nombre] de 25-30 % tout en fonction des centres d’activités , ajoute M. Chabot.

Le syndicat estime que le gouvernement a raison de vouloir diminuer le recours aux agences, mais déplore la méthode pour y arriver. Alexandre Chabot croit que la prime de 20 % pour travailler en région devrait plutôt être offerte aux infirmières du public pour les attirer.

Le CISSS-AT refuse de commenter

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue a refusé notre demande d’entrevue.

Par courriel, on précise être conscients que cette pratique est nouvelle pour certaines agences, mais que certaines sont soumises à ces règles de fonctionnement depuis plus d’une année et avoir malgré tout accueilli de nouvelles ressources provenant de ces agences de placement.