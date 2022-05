FouKi, Roxane Bruneau et Michel Pagliaro sur scène à Montréal pour la fête nationale

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le 24 juin marquera le retour du Grand spectacle de la fête nationale à Montréal. Dès 21 h, Pierre-Yves Lord sera à la barre de cette soirée qui réunira à la place des Festivals plus de 30 artistes, dont Patrice Michaud, Les Louanges, Alicia Moffet, Sarahmée, Ariane Roy, Jay Scott et Kathia Rock.

Intitulé J’aime ma langue, le spectacle sera diffusé sur ICI Radio-Canada Télé et sur TVA le 24 juin, à 20 h, et en simultané sur les ondes des stations musicales de Cogeco Média : 96,9 CKOI, les cinq stations Rythme, CIME et Planète. Il sera offert dès le 25 juin sur ICI Tou.tv et sur TVA+.

Il sera scénographié par Lüz Studio et mis en scène par Pierre Séguin, sous la direction artistique de Nathalie Gervais, Michel Sabourin, Pierre Séguin et Clémence Aboussouan.

Pour clore les festivités, un DJ surprise s’emparera de la scène avec une fanfare pour faire danser la foule de 23 h à minuit.

Un défilé stationnaire au Quartier des spectacles

En marge de ce spectacle, le boulevard De Maisonneuve, à Montréal, accueillera un défilé stationnaire le 23 juin, de 16 h à minuit, ainsi que les 24 et 25 juin, de 11 h à 23 h. Entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique, le public pourra suivre un parcours ludique comptant huit tableaux immersifs en hommage à la langue française.

Au menu : littérature, chansons, poèmes, contes, légendes, comptines et théâtre.