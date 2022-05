Les Flyers de Moncton, toujours invaincus à la coupe Telus

En plus du tour du chapeau de Martin, les autres filets sont venus des bâtons du vétéran Luke Patterson (2 buts et 1 mention d'aide) et de l'Acadien Philippe Collette (un but et une passe).

C'est un bon départ pour les Flyers à la coupe Telus, qui est le championnat canadien de hockey masculin pour les moins de 18 ans ( M18Moins de 18 ans ) qui se déroule à Okotoks, près de Calgary, en Alberta.

Lundi, Moncton a défait les représentants de l'Ouest canadien, les Hounds de Notre-Dame par la marque de 5 à 1.

C'est le plus gros tournoi de ma vie! , déclare Philippe Collette, un attaquant des Flyers de Moncton. C'est un sentiment incroyable d'avoir deux victoires comme ça. Ça nous met en bonne position.

Le défenseur des Flyers de Moncton, Jean-Philip Boudreau, a maille à partir avec un adversaire des Reps de Mississauga, Robert Parlermo. Photo : Hockey Canada

Si le premier match a été plus facile, le deuxième affrontement, par contre, a donné des sueurs froides aux Néo-Brunswickois.

C'est une grosse bataille, les deux équipes ont bien joué, mais Jack Martin a eu le dernier rebond , mentionne Collette. On va prendre la victoire.

Il y a eu de l'inquiétude. Les Flyers menaient 4 à 2 après 35 minutes de jeu. Mais Mississauga a répliqué avec trois buts sans riposte.

Moncton se dirigeait vers une défaite, mais Jack Martin a égalisé la marque avec 1 minute 39 à faire au match. Puis, le défenseur a donné la victoire aux siens avec son but en prolongation.

Son coéquipier Philippe Collette est admiratif. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais il a bien fait. Même quand il ne marque pas, on sait qu'il contribue d'une autre façon.

Le prochain match aura lieu mercredi après-midi à 14h30 (HNA) contre une des équipes favorites, les Cantonniers de Magog, champions du Québec.

« On va s'assurer d'être prêt : du bon sommeil, bien manger et se concentrer. On sait que le Québec (Magog), c'est une bonne compétition. On devra avoir un match de catégorie A. C'est une équipe vite et qui passe bien la rondelle. » — Une citation de Philippe Collette

Depuis les débuts du tournoi, en 1974, une seule équipe de l'Atlantique a remporté le championnat national : les West Islanders du Cap-Breton, en 2017.