Un accident entre un autobus scolaire et une voiture fait 2 morts sur la route 11

L'accident implique un autobus scolaire du District scolaire anglophone Nord et un véhicule. Les deux passagers du véhicule ont perdu la vie sur les lieux de la collision, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

À ce moment-ci, nous ne savons pas si des élèves prenaient place à bord de l’autobus au moment de l’accident.

L'accident s'est produit un peu après midi sur le route 11 entre Charlo et Black Point. Photo : Radio-Canada

On ignore toujours la cause de l'accident, mais la chaussée était mouillée et le temps était brumeux au moment de la tragédie.

La police précise que la route 11 sera fermée pour « une période prolongée », afin de permettre aux autorités de mener leur enquête. La circulation est déviée vers la route 134.