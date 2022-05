Rapport de la coroner sur les CHSLD : Legault veut plus d’« imputabilité »

Au lendemain de la publication d'un imposant rapport d'enquête de près de 200 pages sur l'hécatombe survenue dans les CHSLD au début de la pandémie, le premier ministre François Legault reconnaît « qu'il faut plus d'imputabilité, d'en haut jusqu'en bas ».

C'est ce qu'a répondu le premier ministre lors d'une conférence de presse mardi à Laval, où il a été questionné sur la part de responsabilité de son gouvernement après la sortie du rapport de la coroner Géhane Kamel.

L'imputabilité, a expliqué François Legault, ça commence par le premier ministre, ça se poursuit avec les ministres, les sous-ministres et les responsables dans les réseaux , c'est-à-dire les PDG des CIUSS et des CISSS .

Dans son rapport d'enquête, la coroner Géhane Kamel a écrit que le gouvernement devra notamment faire une rétrospective sur la hiérarchisation des décisions, sur l'agilité du système de santé en temps de crise, sur la compréhension et l'exécution des responsabilités au sein des ministères de la Santé, des Aînés et des Proches aidants ainsi qu'au sein des CIUSSS et CISSS .

M. Legault s'est défendu en indiquant que le premier ministre et le ministre de la Santé ne peuvent pas commencer à gérer ce qui se passe dans tous les établissements de santé au Québec , avant d'ajouter que quand quelqu'un ne gère pas bien, il faut changer de gestionnaire .

Le rapport de la coroner Kamel a fait une première victime mardi, lorsque la présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal, où était situé le CHSLD Herron, Lynne McVey, a annoncé qu'elle quittera ses fonctions à la fin de son mandat en juillet prochain.

L'enquête de la coroner portait sur les décès de 53 personnes survenus dans sept des CHSLD les plus touchés par la crise sanitaire, dont le CHSLD Herron.