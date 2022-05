Les téléphones pliables de Samsung ne sont pas encore parfaitement durables

C’est principalement la qualité de l’écran des modèles Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold qui est remise en question. Le premier possède un écran qui se replie à la verticale, comme les téléphones des années 2000, tandis que le deuxième, plus imposant, se replie à l’horizontale et se transforme pratiquement en tablette lorsque déplié.

Tel que rapporté par Le Monde  (Nouvelle fenêtre) , qui a testé la durabilité de l’écran du Galaxy Z Fold 3 sur une période de sept mois, le produit n’est pas encore parfaitement adapté aux aléas de la vie quotidienne. Les multiples manipulations ainsi que le fait d’échapper le téléphone de temps à autre accélèrent la détérioration de l’écran, qui connaît déjà son lot d’ennuis.

Le problème ne date pas d’hier. En 2019, lorsque Samsung avait dévoilé le Fold et le Flip, des bris au niveau de l’écran avaient été soulevés dès le lancement des deux produits. Les deux modèles avaient même brisé alors que certains membres des médias les observaient lors de la journée de dévoilement.

À l’époque, d’autres médias avaient obtenu des exemplaires du produit afin d’en faire le test et étaient arrivés à la même conclusion. Le journaliste de The Verge  (Nouvelle fenêtre) n’avait d’ailleurs pas eu à attendre 48 heures pour rencontrer des ennuis avec le téléphone.

Sur le site de Samsung, les rétroactions sur le Fold 3 et le Flip 3 sont majoritairement positives, suggérant une amélioration de la durabilité de l’écran avec le temps. Il y a toutefois encore une douzaine de personnes insatisfaites qui rapportent des bulles, débris et craques à peine quelques mois après leur achat.