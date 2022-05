12 000 clients touchés par une interruption volontaire de courant

Hydro-Québec entreprendra des travaux de réparations majeurs mercredi matin. Cette intervention aura pour effet de priver de courant un peu plus de 12 000 clients sur la pointe de la péninsule gaspésienne. Les localités de Percé jusqu’à Saint-Maxime-du-Mont-Louis seront sans courant à compter de 5 h, mercredi et jeudi matin.

La porte-parole d’Hydro-Québec, Cynthia Rivard, explique que ces travaux visent à réparer un isolateur au poste Micmac de Chandler.

L’appareil aurait été abîmé par la foudre ou le vent. Si on n'intervenait pas rapidement et que la situation se dégradait, on parlerait de travaux de plus grandes importances qui entraînent des interruptions d’une dizaine d’heures ce qu’on veut à tout prix évite r, indique la porte-parole d'Hydro-Québec.

Cynthia Rivard estime que les impacts, mercredi et jeudi, seront mineurs puisque les interruptions seront de courte durée

Hydro-Québec conseille aux gens d'éteindre leurs appareils électroniques avant de se coucher.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas aux équipes de travailler de façon sécuritaire, mercredi, les travaux seront décalés d'une journée.

Avec les informations de Sylvie Aubut