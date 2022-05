Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles sont arrivés à Ottawa

Le prince Charles et sa femme Camilla sont arrivés à Ottawa, mardi soir, après avoir passé une première journée de visite à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le programme de Ses Altesses Royales dans la capitale nationale s’annonce bien rempli. Le couple princier doit participer à une dizaine d’activités, en plus d’assister en soirée à une réception à Rideau Hall.

La visite royale célèbre le 70e anniversaire d'accession au trône de la reine Elizabeth qui fête cette année son jubilé de platine , a expliqué Estelle Bouthillier, analyste documentaire de la monarchie britannique à l'Université Concordia, lors de son passage à l'émission Sur le vif.

Cette année, dit-elle, les différents membres actifs de la famille royale se rendent dans les différents pays du Commonwealth pour célébrer avec les gens cet événement exceptionnel. C’est une première dans l’histoire de la monarchie britannique.

« Dans quelques semaines la reine Elizabeth sera le deuxième monarque à avoir régné le plus longtemps après Louis XIV. » — Une citation de Estelle Bouthillier, analyste documentaire de la monarchie britannique

La visite à Ottawa s’avère la journée la plus chargée de la tournée, parce que c'est à cette occasion qu’il y aura le plus de rencontres protocolaires.

Bain de foule pour le prince Charles et son épouse Camilla mardi à Saint-Jean (archives). Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Même si la majeure partie de leur visite sera concentrée dans le centre-ville de la capitale, le Service de police d’Ottawa (SPO) n’anticipe pas de délais majeurs à la circulation .

Si des délais étaient occasionnés, nous allons aviser la population en affichant l’information pertinente sur notre compte Twitter , a déclaré le SPOService de police d'Ottawa par voie de communiqué.

En avant-midi

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles amorceront mercredi la deuxième journée de leur tournée royale à Rideau Hall, en compagnie de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Ils participeront à la cérémonie d’investiture de l’Ordre du mérite militaire, qui célèbre cette année son 50e anniversaire.

À cette occasion, le prince sera investi du commandement extraordinaire de l’Ordre du mérite militaire. Créé en 1972, cet ordre reconnaît le mérite distinctif et le service exceptionnel des hommes et des femmes des Forces armées canadiennes.

Le prince Charles en visite au Canada, en 2017 (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le prince Charles et sa femme se déplaceront ensuite au Monument commémoratif de Guerre pour participer à une cérémonie rendant hommage aux vétérans et aux membres actifs du service militaire canadien.

Le couple royal compte aussi se rendre à la cathédrale orthodoxe ukrainienne Assumption of the Blessed Virgin, située sur l’avenue Byron. Leurs Altesses Royales rencontreront des membres et des organisations de la communauté ukrainienne canadienne et des représentants du Congrès des Ukrainiens canadiens.

En après-midi

En après-midi, le duc et la duchesse de Cornouailles iront à la rencontre d’élèves, de parents et d’enseignants de l’école primaire Assumption située dans le quartier Vanier. La duchesse discutera avec des élèves de leurs livres préférés, tandis que le prince Charles s’entretiendra avec les parents, dont plusieurs sont de nouveaux arrivants au Canada.

Le Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Photo : John McQuarrie

Ensuite, le couple royal visitera le Carroussel de la GRCGendarmerie royale du Canada pour rencontrer les cavaliers, visiter les écuries et assister à une représentation spéciale. Le monde de l’équitation est un domaine qui leur tient à coeur , rappelle Estelle Bouthillier. Le prince autant que la duchesse ont appris à monter avant même d'avoir appris à marcher!

Une visite au 30 Birds Foundation est également prévue à l’horaire. Le prince de Galles rencontrera de jeunes Afghanes qui se sont installées au Canada après avoir fui leur pays et des représentants de la fondation qui les ont aidées à se relocaliser.

La fin d’après-midi du prince Charles sera très occupée puisqu’il doit s’entretenir avec le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale, en plus d’échanger avec des intervenants canadiens au sujet de l'importance de la finance durable dans la lutte contre les changements climatiques.

Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le prince Charles et son épouse Camilla à leur arrivée à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

En soirée

Le clou de la journée se déroulera en soirée puisque c’est à ce moment que le prince et la duchesse célébreront les 70 ans de service de la Reine. Ils assisteront à une réception spéciale à Rideau Hall, offerte par la gouverneure générale du Canada. Cette soirée réunira des Canadiens de divers horizons qui, comme Sa Majesté, ont consacré leur vie à servir leur communauté.

Le couple s’envolera pour Yellowknife et Dettah, aux Territoires du Nord-Ouest le lendemain.

Avec des informations de CBC