Le réseau de la santé continuera d’offrir des services en anglais, assure Legault

Anglophones et immigrants pourront être traités dans la langue de leur choix, a-t-il assuré mardi lors d'une mêlée de presse organisée à Laval.

La loi 96 [qui devrait être adoptée la semaine prochaine, NDLR] ne change absolument rien sur l'obligation qu'on a comme gouvernement de donner des services en anglais, même aux nouveaux arrivants qui parlent juste anglais, a déclaré le premier ministre. Donc il n'y a rien de changé de ce côté-là.

M. Legault a déploré la désinformation qui circule au sujet du projet de loi, précisant en anglais que le personnel des établissements de santé ne refusera pas de traiter un patient en anglais si c'est nécessaire , et ce, que leurs parents aient fréquenté une école anglaise ou non .

Appelé à expliquer son refus de participer au débat des chefs en anglais qui devait avoir lieu le 20 septembre – et qui aurait pu permettre d'expliquer aux anglophones les tenants et aboutissants du projet de loi 96 – M. Legault a une fois de plus invoqué des enjeux relatifs aux horaires serrés inhérents aux campagnes électorales.

Mais contrairement à la semaine dernière, il a aussi rappelé que le français était la langue commune du Québec et que les anglophones ne représentaient que 9 % de la population québécoise.

C'est une question de survie , a-t-il répété à plusieurs reprises, mardi, utilisant aussi cette expression pour justifier la volonté de son gouvernement de plafonner l'adhésion des élèves québécois dans les cégeps anglophones à son taux actuel de 17 % et de donner la priorité aux ayants droits .

Selon lui, le projet de loi 96 est raisonnable et se trouve en équilibre entre la position du Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon, qu'il accuse de vouloir fermer la moitié des cégeps anglophones , et celle du Parti libéral de Dominique Anglade, qui ne veut pas mettre de limites .

Où devrait-on s'arrêter? Lorsque 25 %, 50 % des élèves fréquenteront les collèges anglophones? , a lancé en anglais M. Legault à l'endroit de la cheffe libérale, qui a participé samedi à un important rassemblement contre la réforme de la langue française devant le Collège Dawson.

