The Offspring à Sherbrooke cet été

Le concert est présenté conjointement par l'organisation du Phoenix de Sherbrooke et Evenko. La nouvelle a été confirmée par la direction de l'équipe de hockey.

Les billets seront en vente ce vendredi dès 10 h sur le site d'Enveko.

Ce ne sera pas le seul arrêt du groupe au Québec. Le 6 août, il se produira aux Grandes fêtes TELUS à Rimouski.

The Offspring a lancé son 10e album studio, Let the Bad Times Roll, en avril 2021, près de neuf ans avant le précédent, Days Go By (2012).