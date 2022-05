Le prix du diesel ne cesse d’augmenter et les consommateurs en payent le prix

Le diesel est généralement utilisé pour le transport de marchandises, car il est plus efficace et plus économique. Il alimente les camions, les trains et certains navires de commerce.

Mardi, en Alberta, le prix moyen du diesel à la pompe est de 1,77 $ par litre, selon GasBuddy. Au Canada, il a augmenté de 35 cents le litre en avril et coûte maintenant 2,29 $ le litre en moyenne, précise Ressources naturelles Canada.

Pourquoi les prix sont-ils si élevés?

L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué une forte hausse des prix du pétrole brut.

Au même moment, la demande de carburant augmente avec la reprise de l'activité économique mondiale.

Il y a une pénurie de diesel dans le monde entier, ce qui signifie que les stocks n'ont jamais été aussi bas. , affirme Vijay Muralidharan, consultant principal à Kalibrate, une société d'analyse qui suit les prix des carburants.

La flambée des prix du diesel en Amérique du Nord s'explique également par les exportations record de la côte américaine du Golfe du Mexique.

La majorité du carburant est destinée à l'Amérique du Sud, où les pays ont besoin de diesel pour produire de l'électricité à cause d'une baisse d'approvisionnement hydroélectrique pendant la saison hivernale de l'hémisphère Sud.

À cela s'ajoute une réduction d'approvisionnement en gaz naturel, qui force certains pays à avoir davantage recours au diesel cette année, explique Vijay Muralidharan.

Aider coûte plus cher

L’augmentation du prix du diesel survient aussi à un moment où de plus en plus de familles ont des difficultés financières, affirme Emily-Anne King, codirectrice générale de Backpack Buddies, une organisation qui fournit de la nourriture à plus de 4000 enfants en Colombie-Britannique.

L'organisation elle-même ressent le poids de la hausse des prix du diesel, car les coûts augmentent pour livrer les aliments aux familles dans la province.

Ne pas livrer n'est pas une option, dit Mme King. Nous avons pris ces engagements et nous continuerons à trouver des moyens d'y arriver et d'être là pour les familles et les enfants que nous soutenons.

Avec les informations de Kyle Bakx