La COVID-19 fait 3 morts supplémentaires à Ottawa et 2 de plus en Outaouais

La COVID-19 n’a pas fini de faire des victimes. Ottawa recense, mardi, trois nouveaux décès liés au coronavirus. De l’autre côté de la rivière des Outaouais, on enregistre deux morts.

Avec ces nouvelles données, Santé publique Ottawa a maintenant comptabilisé les décès de 797 Ottaviens depuis le début de la crise sanitaire.

En revanche, les hospitalisations diminuent sur le territoire de Santé publique Ottawa (SPO). Il y en a présentement 11 dans la région, soit 6 de moins que la veille. Aucun patient n’est aux soins intensifs.

Selon le bilan publié mardi par SPOSanté publique Ottawa , 34 cas se sont ajoutés au cours des 24 dernières heures. Ce qui porte le nombre d’infections actives à 729.

Du côté de l’est ontarien, on constate une stabilisation des hospitalisations par rapport à la veille : on en recense toujours 10. Légère différence en ce qui concerne les soins intensifs : on en comptabilise un seul, alors qu’il y en avait deux lundi.

En ce qui concerne les décès, le chiffre demeure stable à 226. Le dernier mort lié à la COVID-19 dans l’est ontarien date du 22 avril.

Légère hausse de décès et d’hospitalisations en Outaouais

En Outaouais, les deux nouveaux décès portent le total à 312 depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il s’agit des premiers morts depuis le 5 mai.

Les hospitalisations ont connu une légère augmentation au cours des 24 dernières heures, avec l’ajout de trois nouveaux patients, dont un aux soins intensifs. Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le total est de 68 hospitalisations, dont 2 qui luttent pour leur vie.

L’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec comptabilise 358 cas actifs en Outaouais. Les 17 qui s’ajoutent au bilan de mardi portent le total à 39 491 depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020.

À l'échelle provinciale, la santé publique recense 23 hospitalisations de plus et 14 décès supplémentaires.