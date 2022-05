Cinq spectacles à ne pas manquer au CNA en 2022-2023

Cette programmation est, pour l’instant, concentrée sur l’automne prochain, le CNACentre national des Arts d'Ottawa ayant choisi d’annoncer progressivement les productions à venir pour éviter d’autres potentiels reports et annulations occasionnés par la pandémie. D’autres spectacles seront donc annoncés prochainement, notamment pour les mois de janvier à juin 2023.

Margaret Atwood, deux fois plutôt qu’une

Le roman « La servante écarlate » (« The Handmaid’s Tale »), de l’autrice canadienne Margaret Atwood, sera revisité par le Royal Winnipeg Ballet. Photo : Daniel Crump

En octobre, le Royal Winnipeg Ballet proposera de nouveau sa relecture du roman La servante écarlate (The Handmaid’s Tale), de l’autrice canadienne Margaret Atwood. Après avoir été présentée une première fois à la salle Southam en 2015, la production est de retour sept ans plus tard, retravaillée et peaufinée.

Prenant place dans la République de Gilead, l’histoire dresse le portrait d’une société où les droits des femmes n’existent plus. Chorégraphié par la New-Yorkaise Lila York, le récit revisité prend la forme d’un ballet contemporain sur pointes.

L'écrivaine canadienne Margaret Atwood Photo : The Associated Press / Arthur Mola

De son côté, l’Orchestre du Centre national des arts (OCNA) présentera en février la première canadienne de Songs for Murdered Sisters.

Le baryton canadien Joshua Hopkins y interprètera une nouvelle œuvre abordant la violence envers les femmes. Celle-ci reposera sur des poèmes de Margaret Atwood et la musique du compositeur américain Jake Heggie.

Un. Deux. Trois. au Théâtre français

Dans «Un. Deux. Trois.», le dramaturge Mani Soleymanlou s’entoure de 40 interprètes canadiens francophones. Photo : Agathe Poupeney

Pour sa première programmation en tant que directeur artistique du Théâtre français, Mani Soleymanlou invitera sur scène 40 interprètes issus des quatre coins de la francophonie canadienne pour revisiter ses pièces Un, Deux et Trois en un spectacle choral, présenté du 28 septembre au 1er octobre prochain.

Après avoir présenté une série de créations numérotées, allant du spectacle solo Un au balado Probablement Onze, en passant par Zéro, le comédien et dramaturge s’intéresse, avec Un. Deux. Trois., à ce qui divise et ce qui réunit différentes identités francophones au pays.

La programmation du Théâtre français n’étant pas entièrement ficelée, seules les productions Cher Tchekhov de Michel Tremblay ainsi que deux spectacles jeunesse – HUSH : La boîte à rêve de Henry Purcell et Archipel – figurent pour l’instant au calendrier de septembre à décembre. D’autres représentations seront annoncées prochainement.

Aalaapi, une incursion intime dans le Nord

La pièce « Aalaapi » plonge les spectateurs au cœur du quotidien de cinq femmes inuites partageant leur vie entre le nord et le sud du Québec. Photo : Anne-Marie Baribeau

Aalaapi – faire silence pour entendre quelque chose de beau , en inuktitut – réunit la voix de cinq femmes inuites partageant leur vie entre le nord et le sud du Québec. Pendant huit mois, Audrey, Samantha, Louisa, Mélodie et Akinisie ont accepté de se raconter, tant à travers leurs paroles que leurs silences.

Mariant théâtre et documentaire radiophonique, le spectacle plonge les spectateurs au cœur de leur quotidien. La production, qui devait initialement être présentée à Ottawa en avril 2021, sera à l’affiche du 26 au 29 octobre prochain.

Fall on Your Knees, des pages à la scène

Le roman « Fall on Your Knees » (« Un parfum de cèdre ») de la Canadienne Ann-Marie MacDonald sera adapté pour la scène. Photo : Avec la gracieuseté du Centre national des arts

Le roman canadien à succès Fall on Your Knees d’Ann-Marie MacDonald, dont la traduction française Un parfum de cèdre a aussi charmé de nombreux lecteurs francophones, sera adapté sur scène du 8 au 25 mars 2023. Ce premier titre de l’écrivaine canadienne a été traduit dans une quinzaine de langues et a reçu plusieurs prix, dont le Prix du Commonwealth du meilleur premier roman.