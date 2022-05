Lynne McVey, à la tête du CIUSSS responsable du CHSLD Herron, annonce son départ

Lynne McVey a été sévèrement écorchée pour sa gestion de la crise du CHSLD Herron, situé à Dorval, au printemps 2020. Durant la première vague de COVID-19 au Québec, 47 personnes y sont mortes.

Lundi, la coroner Géhane Kamel a pointé du doigt Lyne McVey à plusieurs reprises dans ses recommandations suivant son enquête sur l’hécatombe au CHSLD Herron, soulignant que la grande majorité des décès se sont produits alors que le CIUSSS assumait déjà la gestion du CHSLD .

Elle a notamment qualifié de disgracieux les reproches de la PDG aux propriétaires du CHSLD d’avoir transféré des résidents en centre hospitalier, alors même que, dans l’urgence, ce geste était le plus sensé si l'on voulait que ces résidents aient une chance de s’en sortir .

La coroner a d’ailleurs recommandé au MSSS qu’il assure une plus grande responsabilisation des gestionnaires des CISSS/CIUSSS.

Interrogée en octobre 2021 lors de l’enquête de la coroner, Lynne McVey a affirmé que le virus « était responsable ». C'est le virus le plus sournois auquel j'ai dû faire face .

Le CHSLD Herron, où de nombreuses personnes ont succombé à la COVID-19, est devenu le symbole de la crise provoquée par la pandémie dans les établissements pour les personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La direction générale du CIUSSS prend actuellement connaissance du rapport de la coroner et de ses recommandations et s'engage à les mettre en place pour la sécurité et le bien-être de ses usagers et de ses résidents , peut-on lire dans le communiqué annonçant le départ de Mme McVey.

Najia Hachimi-Idrissi, présidente-directrice générale adjointe, assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée en fonction d'un nouveau PDG.