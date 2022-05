Fusillade de Buffalo : le suprémacisme blanc est un « poison », dénonce Joe Biden

Endossant les habits de consolateur en chef, Joe Biden a rencontré des proches des victimes de la fusillade qui a fait 10 morts dans un quartier majoritairement afro-américain de la municipalité.

Nous avons vu les fusillades de masse à Charleston, en Caroline du Sud, à El Paso, au Texas, à Pittsburgh, l'année dernière à Atlanta, cette semaine à Dallas, au Texas, et maintenant à Buffalo , a-t-il énuméré, citant des événements tragiques où des Noirs, des Juifs, des Latino-Américains ou des Asiatiques ont été pris pour cibles au cours des dernières années.

« La suprématie blanche est un poison. C'est un poison, vraiment, qui traverse notre corps politique. Et on l'a laissé s'envenimer et croître sous nos yeux. »