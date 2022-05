Behaviour Interactif achète le studio Midwinter Entertainment

Le studio montréalais derrière le jeu d’horreur et de survie Dead by Daylight a le vent dans les voiles pour ses 30 ans : quelques semaines après avoir annoncé une première expansion à Toronto, Behaviour Interactif a dévoilé mardi mettre la main sur Midwinter Entertainment de Seattle, le studio qui signe le jeu Scavengers.

Midwinter Entertainment était jusqu’ici la propriété de l’entreprise britannique Improbable, qui avait signifié son intention de se départir de ses équipes de contenus non spécialisées dans la technologie du métavers, son nouveau dada. L’achat du studio par Behaviour Interactif arrive donc à point.

Behaviour ne cherchait pas n'importe quel studio, mais le studio idéal. Pour que l’accord avec Midwinter soit parfait, il était impératif que nos deux entités soient sur la même longueur d’onde, que nos valeurs et cultures soient similaires et que nous partagions le même engagement à créer des jeux qui repoussent les limites et surpassent les attentes , a indiqué par voie de communiqué Rémi Racine, PDG et producteur exécutif de Behaviour Interactif.

L’équipe de Seattle dans l’État de Washington, composée d’une trentaine de personnes, s'ajoutera ainsi à celle du siège social du quartier Mile-Ex à Montréal (environ 900 personnes à temps plein) à compter du 2 juin.

Notons aussi quele futur studio de Toronto de Behaviour Interactif, annoncé le 25 avril dernier, prévoit une équipe d’au moins 50 personnes .

Élargir le portefeuille

Les parties ont dévoilé peu de détails sur le mandat que se fera confier le studio de Seattle, mais Mary Olson, cheffe de Midwinter, mentionne par le biais d’un communiqué le souhait d’élargir le portefeuille de Behaviour .

Midwinter travaille pour le moment sur le jeu de survie et de tir à la troisième personne Scavengers, offert sur les consoles Xbox One et PlayStation 4.

L’achat de Midwinter Entertainment est une belle façon pour Behaviour Interactif de célébrer son trentième anniversaire en septembre prochain, de même que sa forte croissance depuis 2019.

Son titre phare, le jeu d’horreur et de survie Dead by Daylight, peut se targuer de compter quelque 50 millions de joueurs et joueuses dans le monde. Cet exploit lui a valu des revenus records de 225 millions de dollars en 2021.