Assassin’s Creed: Valhalla, God of War et Horizon Zero Dawn sur PS Plus dès juin

L’abonnement actuellement offert à la clientèle lui permet d’avoir accès gratuitement à une sélection de jeux, qui changera chaque mois. Cette offre sera reconduite pour la nouvelle version de PS Plus, qui se veut une concurrence à la Game Pass de Xbox et qui se décline en trois paliers, chacun offrant plus d’avantages en retour d’un prix plus élevé.

Le premier palier, baptisé PS Plus Essential (L’essentiel) représentera exactement l’offre actuelle de PS Plus, au même prix de 11,99 $ par mois ou 69,99 $ par an.

Les nouveaux avantages débutent avec le deuxième palier, soit PS Plus Extra (L’extra), qui ajoutera une centaine de titres récents des consoles PlayStation 4 (PS4) et PlayStation 5 (PS5) à la librairie de jeux disponibles. Des titres acclamés par le public et la critique comme God of War, Horizon Zero Dawn et Red Dead Redemption 2 seront notamment du lot qui pourra être téléchargé gratuitement. Le prix de cet abonnement sera de 17,99 $ par mois ou 114,99 $ par an.

Le troisième palier nommé PS Plus Premium poussera l’ajout de contenu plus loin en permettant le téléchargement payant de jeux classiques des anciennes consoles comme la PlayStation 1 (PS1) et la PlayStation Portable (PSP), mais remis au goût du jour. Des titres de la PlayStation 3 (PS3) en format original seront aussi du lot. Cet abonnement offrira également un essai gratuit de quelques heures de certaines nouveautés de la PS5, dont Cyberpunk 2077, WWE 2K22 et Horizon Forbidden West. Ce dernier palier d’abonnement sera offert pour 21,99 $ par mois ou 139,99 $ par an.

Les abonnements Extra et Premium verront également leur liste de jeux offerts gratuitement être mise à jour deux fois par mois et non une seule fois comme ce sera le cas avec l’abonnement Essential.

Des jeux montréalais offerts avec l’abonnement

En plus des avantages déjà mentionnés, les personnes choisissant de se prévaloir des abonnements Extra et Premium pourront télécharger certains titres du développeur français Ubisoft, qui produit une partie de ses jeux à Montréal. C’est notamment le cas de la série à succès Assassin’s Creed, dont le dernier opus Valhalla sera du nombre de jeux offerts sur PS Plus. For Honor et Far Cry 4 font également partie du lot de jeux qui seront offerts par le service, les deux ayant également été développés dans les studios montréalais et torontois d’Ubisoft.

Le géant du jeu vidéo fusionne ainsi son abonnement personnel, nommé Ubisoft+ à l’offre de PlayStation. Ubisoft+, déjà disponible sur PC, offre une centaine de titres et permet aussi à sa clientèle de télécharger les nouveaux jeux dès leur lancement, ce qui ne sera toutefois pas possible avec PS Plus.

L’entièreté du catalogue de jeux du service PS Plus peut être consultée sur le Blogue de PlayStation  (Nouvelle fenêtre)