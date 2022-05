Match amical de soccer Canada-Iran : « pas une bonne idée », dit Justin Trudeau

C'était un choix de Soccer Canada , a déclaré Justin Trudeau mardi à Saint-Jean de Terre-Neuve, lorsqu'il a été interrogé sur l’organisation du match. Je pense que ce n'était pas une très bonne idée d'inviter l'équipe de soccer iranienne ici au Canada. Mais c'est quelque chose que les organisateurs vont devoir expliquer , a-t-il ajouté.

La question de l'accueil de l'équipe nationale de l'Iran a été soulevée par un journaliste, citant des familles qui ont perdu des proches sur le vol PS-752 d'Ukraine International Airlines et qui ont qualifié le match de gifle au visage .

Le vol PS-752 a été abattu le 8 janvier 2020, quelques minutes après avoir décollé de Téhéran pour rallier Kiev, par un missile sol-air iranien. Parmi les 176 personnes tuées figuraient 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

Le Canada considère que les actions et omissions de l'Iran dans cette affaire ont violé le droit international, tandis qu'un tribunal ontarien a qualifié la destruction de l'avion d'acte de terrorisme intentionnel.

Canada Soccer, l'organisme directeur du soccer au Canada, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le gouvernement fédéral a déclaré que la priorité du Canada est de chercher des réponses et de poursuivre la justice en tenant l'Iran responsable et en demandant des réparations, tout en continuant à fournir aux familles et aux proches des victimes le soutien dont ils ont besoin .

L'équipe nationale de soccer, qui s'est qualifiée en mars dernier pour la deuxième fois de son histoire en phase finale de coupe du monde de la FIFA, doit affronter l’Iran le 5 juin dans le cadre d’un match amical au stade BC Place de Vancouver, avant de rencontrer la sélection du Curaçao en Ligue des nations de la CONCACAF.

Les joueurs de John Herdman termineront leur calendrier officiel par un déplacement au Honduras, le 13 juin prochain, avant d’entamer leur préparation pour la coupe du monde, où ils affronteront dans le groupe F la Belgique, la Croatie et le Maroc.

Avec les informations de La Presse canadienne