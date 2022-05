Tramway : la station Saint-Charles-Garnier verra le jour, tranche la Ville

Le maire Bruno Marchand a dévoilé mardi les résultats préliminaires de la consultation publique portant sur les trois scénarios d’insertion du tramway dans cette portion du tracé situé entre les avenues Louis-Fréchette/Thornhill et l’avenue du Cardinal-Bégin.

Seulement 18,7 % des citoyens sondés ont privilégié le scénario 2, qui impliquait le retrait de la station Collège Saint-Charles-Garnier. Les scénarios 1 et 3 ont respectivement récolté 40 % et 41,4 % des appuis.

La consultation publique a pris la forme d’un questionnaire mis en ligne du 22 avril au 8 mai. Selon la Municipalité, 1881 questionnaires ont été dûment remplis.

S’il est encore trop tôt pour déterminer quelle option sera retenue, Bruno Marchand sait d’ores et déjà que ce ne sera pas le scénario 2.

Avec ces résultats-là, on peut déjà vous dire qu'on exclut dorénavant l'idée d'enlever la station des scénarios possibles. Cette décision, elle est prise. On ne reviendra pas en arrière à ce sujet-là , a insisté le maire.

Scénario 3 : 41,4 % - Retrait des voies de circulation entre les avenues Joffre et Louis-Fréchette - Plateforme au centre de la chaussée - Station avec quais latéraux - Entre 10 et 15 arbres abattus

Bruno Marchand a ajouté que son administration attendrait l’analyse finale des résultats de la consultation publique avant d’annoncer le scénario retenu.

Le choix devrait être communiqué d’ici deux à trois semaines, a-t-il précisé.

Son équipe prévoit notamment de s'asseoir avec les membres du bureau de projet afin d’étudier les éléments techniques.

« On va tout mettre ça ensemble. Les analyses fines vont nous permettre de dire : "Ok, voici l'état de l'avancée de la recherche qu'on a faite", puis après ça, on va prendre une décision politique puis on va l'assumer. »