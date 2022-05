Services de garde : un projet pilote et une 4e installation en Matanie

Ce projet s'inscrit dans le cadre de projets-pilotes de services de garde en communauté lancés récemment par Québec.

Habituellement, les responsables en service de garde éducatif travaillent à partir de leur propre résidence. La loi était écrite comme ça. Avec ce projet pilote, on va tenter d’ouvrir des milieux de garde en milieu familial en dehors d’une résidence privée , explique la directrice générale du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers.

Deux responsables en service de garde éducatif pourraient avoir 12 enfants en même temps. Donc deux candidates intéressées pourraient opérer dans un milieu communautaire et offrir les services de garde sur place , illustre Brigitte Desrosiers.

Une telle initiative a été mise en place en avril dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon et dans la région du Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent.

En Matanie, le projet pilote sur cinq ans a été autorisé en avril. Il devrait permettre la création d'environ 70 places, notamment dans les villages.

Brigitte Desrosiers a d’ailleurs rencontré en mars les maires de la MRCMunicipalité régionale de comté pour leur présenter le projet pilote et cibler les besoins les plus criants qui sont dans les municipalités de Sainte-Félicité et de Saint-Ulric.

Un local a été ciblé dans le village de Sainte-Félicité (archives). Photo : Radio-Canada

Un local a d'ailleurs déjà été repéré à Sainte-Félicité. Il ne reste au CPECentre de la petite enfance , chargé de la coordination des services de garde en milieu familial dans la MRCMunicipalité régionale de comté , qu’à recevoir des candidatures.

Une nouvelle étape pour la 4e installation

La réalisation de la quatrième installation du CPECentre de la petite enfance de Matane a franchi une nouvelle étape avec le lancement de l'appel d'offres pour la construction du bâtiment.

Cette nouvelle installation de 70 places en service de garde accueillera les 66 enfants présentement installés dans les anciens locaux de l'école Marie-Guyart.

Elle accueillera deux pouponnières pour un total de 20 enfants, contre 10 dans l’installation temporaire.

Les travaux devraient commencer durant l'été, pour un coût que Brigitte Desrosiers estime à environ 1,5 million de dollars.

La nouvelle installation pourra accueillir des enfants au plus tôt à l’automne prochain.