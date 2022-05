La Maison Simons s’installe au centre commercial d’Halifax

Nous nous intéressons aux Maritimes depuis un bon moment et avons choisi Halifax, une ville en pleine croissance, qui profite d'un phénomène de migration important de Canadiens et d'immigrants qui souhaitent vivre dans une ville dynamique, tout en profitant des avantages que procurent la vie près de l'océan , dit Bernard Leblanc, le président et Chef de la direction de La Maison Simons.

Halifax est un lieu dynamique, avec une clientèle qui s'intéresse aux voyages, à la mode et à un style de vie sain. Nous sommes confiants que notre magasin attirera des clients de partout dans les Maritimes.

Le magasin originaire de la ville de Québec est reconnu comme une autorité en mode avec un concept de magasinage original.

Simons à Halifax , j’adore! , dit Myriame Demeules. La Québécoise qui habite maintenant dans la vallée d’Annapolis est bien contente de savoir que bientôt elle n’aura plus à se rendre au Québec pour faire ses achats. Pour les vêtements, elle préfère toujours se rendre en magasin.

« Je n'achète pas en ligne, j'ai besoin de toucher les tissus avant d'acheter. » — Une citation de Myriame Demeules, consommatrice

Annie-Pierre Gagné, qui a déménagé en Nouvelle-Écosse il y a une dizaine d'années, s’est résolu à faire des achats en ligne pour avoir accès à son magasin préféré.

Ça ne l’empêche pas d’être bien heureuse de la nouvelle. Marcher dans le magasin c’est tellement plus magique , dit-elle.

La reprise des magasins est là, nous le constatons tous les jours , précise Bernard Leblanc. Nos ventes en magasin représentent actuellement deux tiers des achats.

Le 17e magasin de la chaîne sera situé dans le plus grand centre commercial des Maritimes près du centre-ville et facilement accessible en transport en commun.

L’entreprise promet plus de détails concernant le projet lors d'un événement organisé à Halifax le 16 juin.

Louise d’Entremont, une consommatrice d'Halifax, espère que l’entreprise saura s'adapter au marché des tailles plus. Il y a peu d'offres au Québec , dit-elle. Alors qu’ici la demande est là.

Le magasin d’Halifax viendra s’ajouter aux dix adresses du Québec, aux trois de l'Alberta, aux deux de l'Ontario et à celle de la Colombie-Britannique. L’entreprise aura donc une présence d'un bout à l'autre du pays.